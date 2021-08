Viviana Parisi e Gioele: la procura chiede l’archiviazione.

Anche Daniele Mondello , che il 3 Agosto 2020 ha perso una moglie ed un figlio, si affida alla scienza per poter comprendere gli eventi che si sono susseguiti quel tragico giorno, chi, cosa ma soprattutto perché gli sono stati portati via gli affetti più cari.

“In ogni caso ritengo che al momento l’analisi delle poche decine di resti frammentari ritrovati appartenuti a Gioele non possa portare in alcun modo alla conclusione che sia stato strangolato dalla madre”.

Per Angelo Cavallo , procuratore di Patti, il caso di Viviana Parisi e Gioele Mondello può definirsi ormai concluso, al punto da chiederne l’archiviazione come omicidio-suicidio. Secondo le indagini, nonché gli esiti degli esami autoptici effettuati sul corpo della donna e sui resti del bambino (non fu infatti rinvenuto il cadavere del bambino ma soltanto alcuni resti compatibili con il corpo del piccolo di 4 anni ) e le varie consulenze, la donna si sarebbe tolta la vita gettandosi dal traliccio dell’alta tensione.

Per la procura di Patti le indagini sul giallo di Caronia, il caso che ha visti coinvolti la 43enne Viviana Parisi e Gioele di 4 anni, mamma e figlio scomparsi il 3 Agosto 2020 e ritrovati senza vita diversi giorni dopo, possono dirsi concluse. È stata infatti chiesta l’archiviazione del caso, per il procuratore si tratterebbe di un omicidio-suicidio .

