“Nuove vite, nuovi amori”, con queste parole il settimanale Chi presenta quello che sembra essere lo “scoop dell’estate” che vede coinvolta una delle ex coppie più amate dello show business nostrano: Gigi D’Alessio papà per la quinta volta, la sua attuale compagna è in dolce attesa, e Anna Tatangelo in coppia con il nuovo fidanzato.





Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: la foto.

A poco più di un anno dalla loro definitiva separazione – dopo 14 anni di amore, il cantante partenopeo ha annunciato il 3 marzo del 2020 la fine della sua relazione con l’artista di Sora – Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno detto nuovamente sì all’amore, ritrovando la felicità, almeno questo è ciò che traspare dagli scatti rubati dai paparazzi, accanto ai rispettivi attuali compagni.

Denise Esposito, questo il nome della 29enne che il prossimo autunno renderà Gigi D’Alessio papà per la quinta volta, a diffondere la lieta notizia il suddetto settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Sulla copertina del numero di Chi disponibile nelle edicole a partire da mercoledì 4 Agosto, capeggia la foto del cantautore napoletano che, seduto a bordo di uno yacht, accarezza dolcemente l’evidente pancino della compagna di 26 anni più giovane di lui.

Per D’Alessio quello in arrivo sarà per l’appunto il quinto figlio: il cantante è infatti papà di Claudio, nato nel 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, nato nel 2003, figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato (la coppia è stata sposata dal 1986 al 2006), e di Andrea, nato il 31 marzo del 2010, frutto dell’amore che lo legava alla Tatangelo.

E Proprio per il bene di Andrea i due artisti, seppur separati, hanno mantenuto un rapporto di amicizia che permettesse al figlio di vivere la loro separazione in modo meno traumatico.

In concomitanza con la notizia di Gigi D’Alessio papà per la quinta volta, il sopra citato magazine ha pubblicato anche le prime foto di Anna Tatangelo insieme al rapper Livio Cori, suo attuale fidanzato.

Nell’intervista rilasciata alla trasmissione Belve, la stessa in cui aveva raccontato la dolorosa reazione del figlio alla separazione dei genitori, la cantante aveva lasciato intendere che avesse una frequentazione, una “chiacchiera” che oggi trova conferma negli scatti pubblicati da Chi.

Un’ulteriore conferma che l’ex coppia ha intrapreso strade completamente diverse senza però dimenticare il benessere del figlio.