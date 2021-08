Quante volte avete provato a risolvere rebus, cruciverba e giochi enigmistici che permettono di mantenere la mente ben allenata?

E quante volte avete provato una certa soddisfazione nell’essere riusciti a risolvere prima dei vostri familiari o amici?

In questo articolo Vita da mamma vi propone di trovare 6 parole nascoste in una vignetta colorata che ritrae i componenti di una famiglia nell’intimità della loro casa, completamente assorti ognuno nella propria lettura.





Riesci a trovare 6 parole nascoste in questa immagine?

È divertente ma anche salutare mettere alla prova se stessi, spremere le meningi per riuscire a risolvere un enigma nel minor tempo possibile e trovare la soluzione prima degli altri può essere davvero gratificante.

Ma non solo!

I test come quello che vi proponiamo qui di seguito contribuiscono a mantenere il cervello in allenamento e ad acquisire un maggiore spirito di osservazione, in modo tale che l’occhio possa riuscire a “catturare” particolari e dettagli a prima vista impercettibili ma che, una volta individuati, appaiono quasi scontati.

Tutto ciò che ti proponiamo è trovare 6 parole nascoste nella seguente immagine.

Can You Find 6 Words Hidden In These Puzzles? https://t.co/UMXkXaSy8P pic.twitter.com/Qb0P3hcwTI — goodreads (@goodreads) January 28, 2016

Attenzione! Come già detto in precedenza, questo test, o se preferite enigma, serve semplicemente a mantenere la mente allenata ed a fortificare la propria capacità di osservazione.

Non ha dunque alcuna valenza scientifica, si tratta di un semplice passatempo, una gioco da poter fare da soli o sfidando familiare es amici.

Siete riusciti a trovare 6 parole nascoste nell’immagine?

Se la risposta è negativa, vi forniamo alcuni indizi prima di passare direttamente alla soluzione finale.

Abbiamo già detto che le parole da trovare sono sei, si tratta di parole inglesi che rispecchiano la tematica trattata nella vignetta, ossia una famiglia di appassionati lettori, questo significa che ciò che i vocaboli che stai cercando fanno riferimento alla lettura e al mondo dei libri.

Tradotte in italiano, le parole nascoste sono: storia, pagine, libro, romanzo, leggere e parole.

Ancora nulla? Eccovi un ulteriore indizio: per trovare 6 parole nascoste nel disegno dovete osservare attentamente i vari personaggi.

Se non ci riuscite, non scoraggiatevi. Dovete sapere che solo il 33% delle persone che tentano di risolvere questo rompicapo ci riescono, stiamo parlando di 1 adulto su 3.

Riesci a trovare 6 parole nascoste: soluzione.

Se siete arrivati fin qui nella lettura significa che non avete ancora risolto l’enigma (o potreste averlo già fatto ma avete siete andati avanti per confrontare il vostro risultato con l’effettiva soluzione).

Non resta quindi che darvi la risposta definitiva, ecco quali erano le sei parole da trovare e la loro collocazione nell’immagine:

1 Words : è scritta tra le foglie dell’albero, in basso a destra;

: è scritta tra le foglie dell’albero, in basso a destra; 2 Story : la parola inizia tra i capelli della donna, vicino la spalla, e prosegue sul libro che la stessa ha tra le mani;

: la parola inizia tra i capelli della donna, vicino la spalla, e prosegue sul libro che la stessa ha tra le mani; 3 Pages : è scritta lungo il corpo del ragazzo, inizia dal pantalone e prosegue su per la manica;

: è scritta lungo il corpo del ragazzo, inizia dal pantalone e prosegue su per la manica; 4 Book : è scritta sulla faccia dell’uomo, tra l’orecchio e gli occhiali;

: è scritta sulla faccia dell’uomo, tra l’orecchio e gli occhiali; 5 Novel : è scritta sulla poltrona su cui è seduto il papà, lungo il bracciolo;

: è scritta sulla poltrona su cui è seduto il papà, lungo il bracciolo; 6 Read: la parola inizia dalle orecchie del cane e si completa nei capelli della bambina sdraiata a terra.



