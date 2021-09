Belen: finita in ospedale a 7 giorni dal parto, cosa è accaduto veramente

Belen, a 7 giorni dal parto, è finita dentro un’ambulanza, come racconta lei stessa dalla poltrona di Verissimo: era tornata a lavorare, quantomeno ci aveva provato con tutte le sue forze, ma, per la troppa premura di rimettersi in forma, ha commesso un errore che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Cosa è successo veramente a Belen, il racconto di quando si è sentita male a 7 giorni dal parto e il perchè di quel malessere

Seguendo la confessione della showgirl, per come lei stessa ha riportato i fatti durante la puntata di Verissimo di sabato scorso, scopriamo il retroscena di quel malore che ha allarmato tutti i suoi ammiratori:

Belen aveva partorito da una settimana, il suo lavoro, inutile negarlo, accelera il comune desiderio femminile di ritornare in forma dopo il parto e, animata da questa necessità, ha assunto drenanti naturali. Nel contempo, siccome aveva scelto di interrompere l’allattamento naturale, la ginecologa le aveva consigliato di bere solo un litro di acqua al giorno (a fronte dei 5 circa che la showgirl ha dichiarato di bere naturalmente per sua abitudine). Ed ecco che l’associazione tra i drenanti e il ridotto apporto di acqua (solo un litro) l’ha messa al tappeto con una seria diagnosi di disidratazione.

Non che Belen non bevesse, ma l’apporto idrico di cui il suo corpo aveva bisogno era insufficiente.

Non si dimentichi che Luna Marì è nata il 12 di luglio, il caldo incide fortemente sulla richiesta di acqua da parte del corpo umano.

“Io l’ho presa così sotto banco – dichiara Belen durante l’intervista a Silvia Toffanin – ma in realtà era seria la cosa – aggiunge”. E nel raccontarla è animata da un intento superiore: Belen intende mettere in guardia tutte le neo-mamme sul fatto che i bisogni del corpo nel puerperio sono delicati e, aggiungerei, vanno assecondati con cautela e riguardo. Pertanto abbiate cura della vostra salute e l’esigenza di rimettervi in forma taratela sempre sul benessere fisico:

giusto apporto idrico,

giusto apporto vitaminico e nutrizionale,

graduale ritorno al movimento,

cura del sonno,

restano le chiavi fondamentali del benessere post parto.

