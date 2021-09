Come risparmiare sulla bolletta del gas: 7 consigli pratici

Il costo del gas, quello utilizzato per cucinare, per il riscaldamento degli ambienti domestici e per riscaldare l’acqua ad uso sanitario, ossia per l’igiene personale, è una delle numerose e più significative spese per la casa. Questa utenza rappresenta una spesa annuale media di circa 800 euro (stima per un nucleo familiare composto da 3 persone).

Una cifra importante che può “lievitare” a causa degli aumenti dovuti al costo delle materie prime. Ciò ovviamente porta il consumatore a chiedersi come risparmiare sulla bolletta del gas e a cercare consigli e trucchi utili per limitarne il consumo e quindi la spesa.

Come risparmiare sulla bolletta del gas.

Partiamo da un presupposto molto importante: il consumo di gas può essere ridotto ma non in modo drastico. A meno che non si trovi un fornitore che effettui un taglio netto ai prezzi, non è possibile dimezzare la spesa o abbatterla in modo significativo.

Non bisogna però disperare perché è ugualmente possibile risparmiare sulla bolletta del gas (una riduzione del 10-20%) modificando alcuni comportamenti quotidiani che, seppur all’apparenza innocui, fanno sprecare gas e, di conseguenza, soldi.

Come risparmiare sulla bolletta del gas: ridurre i consumi in cucina.

Per meglio comprendere come risparmiare sulla bolletta del gas è necessario valutare in primis il nostro modo di cucinare e di utilizzare pentole e fornelli, abitudini che non sempre si rivelano corrette. Modificando i comportamenti errati infatti sarà possibile ridurre i consumi di gas ed ottenere nel lungo termine un risparmio in bolletta.

Ecco cosa bisogna fare e a cosa prestare particolare attenzione.

1 – Come risparmiare sulla bolletta del gas: rispettare la dimensione di pentole e fornelli, ossia ad ogni pentola il suo fuoco.

Collocare le pentole o le padelle sui fornelli in modo corretto permette di risparmiare sulla bolletta del gas. Come? Mettere una pentola/padella piccola su un fuoco grande crea un inutile e dispendioso spreco di calore in quanto la fiamma tende a propagarsi ben oltre la superfice della pentola.

Di contro, una pentola/padella grande posizionata su un fuoco piccolo impiegherà molto più tempo a riscaldarsi, allungando di molto i tempi di cottura con conseguente aumento del consumo di gas.

2 – Come risparmiare sulla bolletta del gas: usare pentole e padelle di qualità.

Per ridurre il consumo del gas è necessario acquistare pentolame che abbia una buona base, in grado di conservare e trasmettere il calore, distribuendolo in modo uniforme.

Al momento dell’acquisto quindi sarebbe preferibile scegliere pentole con fondo in acciaio alto più di un centimetro oppure padelle in ceramica.

3 – Come risparmiare sulla bolletta del gas: non cucinare cibi troppo freddi.

Quando si prepara una pietanza è preferibile utilizzare ingredienti a temperatura ambiente . In molti hanno l’abitudine di cucinare il cibo subito dopo averlo tolto dal frigorifero o dal freezer, questa modalità di cottura richiede una maggiore quantità di gas per cucinare e quindi maggiori costi.

Per ridurre il consumo di gas, e di conseguenza il costo in bolletta, si consiglia di togliere anticipatamente gli alimenti dal frigorifero e attendere che raggiungano la temperatura ambiente prima di cucinarli (basteranno pochi minuti). Per i cibi congelati invece, è necessario farli scongelare prima di cuocerli in padella o in pentola.

4 – Come risparmiare sulla bolletta del gas: utilizzare i coperchi.

Spesso sottovalutati, l’uso dei coperchi sul pentolame può farci risparmiare sulla bolletta del gas. Come?

Una pentola/padella coperta “intrappola e concentra” il calore al suo interno, aumentando la temperatura in tempi più brevi, ciò permette di cuocere gli alimenti più in fretta e in modo uniforme o di ridurre i tempi di ebollizione dell’acqua, garantendo anche un risparmio di gas.

Al contrario, non coprire una pentola, una padella o anche un tegame con il giusto coperchio (attenzione quindi alle misure!) equivale a disperdere il calore, ad allungare i tempi di cottura ed aumentare i consumi e i costi.

5 – Come risparmiare sulla bolletta del gas con la cottura a vapore.

Consigliata soprattutto perché più salutare, la cottura a vapore ha un ulteriore vantaggio: ci permette di risparmiare energia in quanto necessita di un più contenuto utilizzo di gas. Ancor meno dispendiosa è la così detta cottura a castello (pentole o cestelli sovrapposti per preparare più pietanze su un unico fuoco) oppure la cottura con la pentola a pressione che addirittura può dimezzare i tempi di cottura ottenendo così un più che discreto risparmio di gas.

6 – Come risparmiare sulla bolletta del gas: diametro delle pentole.

Può sembrare alquanto banale ma utilizzare pentole e tegami con un ampio diametro può far risparmiare sulla bolletta del gas.

Il perché è presto svelato: l’acqua posta in una pentola larga e bassa bollirà prima di quella messa in una pentola alta e con un diametro minore, questo perché nella prima ci sarà una maggiore quantità di acqua a contatto con il fondo, ossia la parte più calda.

7 – Come risparmiare sulla bolletta del gas: usare il sale al momento giusto.

Secondo una leggenda metropolitana, per ridurre i tempi di ebollizione dell’acqua è necessario aggiungere il sale nella pentola prima che quest’ultima venga messa sul fuoco. Peccato che la chimica dica il contrario!

Il sale deve essere aggiunto solo quando l’acqua inizia a bollire , farlo prima infatti significa alzare, seppur di poco, la temperatura di ebollizione, allungando così i tempi ed aumentando il consumo di gas.

Se i consigli su come risparmiare sulla bolletta del gas ti sono stati utili, ti proponiamo di leggere anche quelli per risparmiare sulla bolletta della luce.