6 buoni motivi per vedere Masha e Orso

Quasi tutti i nostri bambini vivono nelle città, spesso inghiottiti dal cemento conoscono poco della natura, la serie animata Masha e Orso li porta là dove raramente possono essere: nei boschi, a contatto diretto con la natura.

Masha e Orso: la natura

Orso, infatti, è un animale autoctono dei boschi: è un animale antropomorfo, la cui più palese affinità con l’uomo è la comunicazione, anche quella emozionale. Orso vive in una casetta nel bosco, la tranquillità della sua vita, che si svolge serena coltivando il giardino e leggendo libri, viene continuamente scossa dalla vivacità di Masha, una divertente, curiosa e intraprendente bambina bionda.

Masha e Orso, l’amicizia

Il soggetto affonda le sue radici nella tradizione folcloristica russa, i luoghi come i colori di Masha ricordano questa origine.

In Masha, in modo particolare per la sua vivacità, riesce a immedesimarsi qualunque bambino. Orso, invece, è il compagno di giochi, paziente e amabile, che chiunque vorrebbe accanto a sé. La loro unione si basa sull’affetto, è amicizia pura capace di divenire incondizionata quando diventa perdono. Orso perdona sempre Masha e lo fa molto teneramente.

Masha e Orso, la diversità e l’altruismo

L’invasione che Masha rappresenta nella vita di Orso somiglia alla sensazione che noi adulti sperimentiamo quando incontriamo sul nostro percorso persone differenti da noi per idee e modus vivendi. Non di rado scopriamo, presto o tardi, di amare profondamente queste persone, nonostante le diversità.

Masha è questo: il diverso che si fa apprezzare e che, a sua volta, apprezza ciò che non le somiglia sforzandosi di essere “quanto più brava le riesca”.

L’altruismo diventa, quindi, ciò che si fa per amore dell’altro e si apprende in ragione del coraggio di essere parte della vita dell’amico, anche nei momenti di difficoltà, dinnanzi alle sfide e in reazione al dolore, persino oltre le differenze.

Masha e Orso, l’ironia

Nel rapporto tra questa bimba bionda e il suo amico orso c’è tanta gioia, spessissimo sono ironici, geniali, dissacranti. Noi adulti sappiamo che l’ironia è palestra di resilienza, autocritica e conoscenza del sé più profonda e più propensa a stare in una buona relazione col mondo.

Masha e Orso ha, infine un linguaggio semplice, tanto il linguaggio grafico quanto quello verbale, questo aiuta il bambino a fare esperienza di ascolto e metabolizzazione-ripetizzione delle parole. Senza contare che l’esplicita manifestazione dei sentimenti di questi personaggi consente al bimbo di sperimentare anche un linguaggio delle emozioni.

Motivi per vedere Masha e Orso:

In conclusione potremmo dire che ogni mamma e ogni papà può riflettere su almeno 6 buoni motivi per vedere Masha e Orso:

Immersione nella natura; Amicizia; Diversità; Altruismo; Ironia; Esercizio di linguaggio, anche emotivo e emozionale.

Pet tutte le mamme e i papà che desiderano immergersi nel bosco e raggiungere la casa di Orso insieme a Masha sappiate che dal 23 dicembre al 31 dicembre potrete farlo sintonizzandovi sul canale 602 di Sky, vi aspetta il “Masha&Orso Channel”!