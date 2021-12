L’annuncio arriva direttamente dalla famiglia Ferragnez: “In tutto questo periodo di merda […] una notizia stupenda” ovvero una nuova nascita in Famiglia. Francesca Ferragni è incinta!

Francesca Ferragni diventa mamma a 32 anni, è la secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni. Ha seguito le orme del papà diventando dentista, lavora a Cremona proprio nello studio del padre. Tuttavia è nota al grande pubblico perché spesso viene coinvolta, non solo in veste di “sorella Ferragni” e non solo nelle attività pubbliche di Chiara, nella promozione di diversi brand. Pertanto, anche se non come attività prevalente, è lei stessa una influencer.

Insomma l’isolamento dei Ferragnez è stato idealmente rotto da una ventata di gioia per la notizia della dolcissima attesa di Francesca.

Francesca Ferragni è incinta, la vita è ciò che ci salva in questo periodo buio

La cronaca in diretta dell’isolamento di Chiara e Fedez aveva già restituito uno spicchio della normalità sofferta del Paese, mettendo da parte i privilegi di non avere problemi economici, infatti, questa coppia sta dimostrando le difficoltà di affrontare il Covid e l’isolamento dovendosi prendere cura di due bimbi piccoli.

Adesso la notizia lieta della gravidanza della sorella dimostra, a sua volta, un’altra verità trasversale: ci salva la famiglia, l’amore e la vita, ci salva da tutto e anche da quest’altra ondata del virus.

Il coraggio di diventare genitori in un momento così difficile corrisponde al coraggio del mondo, quello che serve a tutti noi per mandare il cuore ben oltre ogni ostacolo.

Un augurio speciale va a tutte le mamme che vivono l’attesa in questo momento difficile, a loro va un sentito ringraziamento perché lasciando spazio alla vita lasciano spazio al futuro.