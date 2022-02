Il processo di estrazione del piccolo Rayan dal pozzo di Igrán è iniziato intorno alle 20:20 di questa sera, presumibilmente si sono calati nella cunicolo parallelo, insieme ai soccorritori professionisti, anche dei medici per garantire al bambino cure più che immediate. Questa indiscrezione non è stata confermata.

La diretta live di 2m.officiel, che ha portato su Facebook le immagini dell’estrazione, ha mostrato come l’intera operazione è stata scandita dalle preghiere della gente del villaggio.

Estrazione del piccolo Rayan dal pozzo

Dal momento in cui il bimbo è stato raggiunto alla risalita in superficie, pochi minuti fa, intorno alle 21:35, si presume siano trascorsi circa 15 minuti utili per stabilizzare il bambino e metterlo in condizione di affrontare il cuniculo.

Pochi momenti prima del ritorno in superficie di Rayan la mamma e il papà sono stati condotti sulla soglia del pozzo, i concittadini del villaggio li hanno accompagnati con la preghiera, gli ultimi sono stati gli attimi più concitati. Il papà è salito sull’ambulanza: Rayan è vivo ed è fuori dal pozzo. Si attende di conoscerne lo stato di salute.