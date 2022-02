Il periodo della gravidanza è spesso caratterizzato da ansie e paure che, per quanti libri si possano leggere e per quanti esperti si possano consultare, diventano difficili da attenuare. Per tale motivo si ha la tendenza ad affidarsi a persone vicine e care, i propri genitori ad esempio, che possono dare il giusto sostegno ed aiuto grazie alla loro esperienza e al loro amore.

Tuttavia non sempre i futuri nonni si rivelano essere saggi e giudiziosi, vi sono casi in cui contribuiscono a peggiorare lo stato emotivo della gestante che invece avrebbe bisogno di vivere serenamente la sua dolce attesa.

Ne è un esempio la vicenda che vede protagonista una donna incinta, sua madre ed un regale inquietante che quest’ultima ha fatto alla prima con l’intento, si presume, di farla stare male.





Donna incinta riceve un regalo inquietante dalla madre.

“Sono incinta di 20 settimane del mio primo figlio. Di recente mia madre mi ha fatto un regalo per la gravidanza, si tratta di un vecchio disegno che feci per lei quando avevo circa 5 anni […] Mia madre mi ha raccontato che una volta mi sono arrabbiata con lei, che sono andata nella mia stanza e le ho fatto un disegno: una figura stilizzata che avrebbe dovuto rappresentarla con sotto scritto < >”.

Nel post sfogo pubblicato sul forum americano Reddit, la futura mamma spiega di non ricordare di aver realizzato quel disegno, un regalo inquietante che la madre le ha voluto fare per la sua prima gravidanza. Proprio così! La donna ha conservato il suo macabro “ritratto” per oltre 20 anni aspettando il momento giusto per restituirlo alla figlia dicendole che era ciò che si sarebbe dovuta aspettare in futuro.







Sconcertata ma soprattutto disturbata da quel regalo inquietante, la donna ha cercato di restituirlo alla madre affermando che avrebbe potuto continuare a tenerlo, come aveva fatto per più di due decenni. Contrariata da quel rifiuto, e dal disagio provato dalla figlia alla vista di quel disegno, la futura nonna ha affermato:

“Non pensi che anche io fossi a disagio? Mi sono aggrappata a questo per tutti questi anni in modo che tu potessi averlo e vedere come sarà”.

In breve, per tutto quel tempo la donna ha conservato il disegno con l’intento di poterlo restituire alla figlia e farle provare lo stesso turbamento e malessere che lei aveva sentito anni prima, un regalo inquietante che sembra avere l’amaro sapore di una vendetta.

La gestante ha chiesto consiglio agli utenti del succitato forum, nello specifico vuol comprendere chi, tra lei e sua madre, fosse nel torto e se la sua sconcertata reazione fosse eccessiva.



Voi cosa ne pensate? Avete mai ricevuto durante la vostra gravidanza un regalo, o anche un consiglio, di cattivo gusto?