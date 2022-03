Il 29 Febbraio è quella data del calendario che si presenta, a chiusura di questo mese invernale, solo ogni 4 anni: il 2022 non ha il giorno 29 tra quelli di Febbraio e l’ultima volta che il 29 ha chiuso il mese di Febbraio è stato nell’anno 2020. Il 29 Febbraio torna ogni 4 anni: lo abbiamo avuto nel 2016; nel 2020 e lo ritroveremo ancora nel 2024.

Perché il 29 Febbraio non è presente sul calendario ogni anno come le altre date

Il 29 di Febbraio è una data tipica degli anni bisestili, ovvero quelli composti da 366 giorni anziché da 365. Il prossimo anno bisestile sarà il 2024 e vi è un anno bisestile ogni 4 anni.

Perché esistono gli anni bisestili

Come poc’anzi sottolineato, la caratteristica dell’anno bisestile è quella di contenere un giorno in più: 366 giorni invece di 365, e il giorno in più è, appunto, il 29 di febbraio. Il perché scientifico e astronomico è semplice da spiegare anche ai bambini: la terra ruota intorno al sole, questo lo sappiamo tutti! Per compiere un moto completo di rivoluzione intorno al sole, però, non occorre un anno preciso, la terra impiega un anno e un pochino di più: precisamente 365 giorni più circa 6 ore.

6 ore moltiplicate per 4 anni ci restituiscono 24 ore in più, ovvero quel giorno aggiuntivo, il 29 febbraio, che sommiamo agli anni bisestili (una volta ogni 4 anni).

L’anno bisestile, che aggiunge 24 ore, ovvero un giorno intero, a un anno normale di 365 giorni, permette, quindi, di recuperare la differenza in termini di tempo (6 ore circa) tra una rivoluzione completa della terra intorno al sole ed un’altra. Il mancato recupero di questo tempo comporterebbe, nel lungo termine uno sfasamento nelle stagioni, per esempio in 30 anni si accumulerebbe un mese di ritardo e inevitabilmente ciò farebbe sentire il suo peso sulla alternanza stagionale. Questo ci fa capire quanto sia importante il 29 febbraio.

Come si fa a capire se è un anno bisestile: ogni quanto Febbraio ha 29 giorni

Ai bambini possiamo fornire un trucchetto: 2020 (il nostro ultimo anno bisestile) è divisibile per 4, infatti 2020:4= 505 oppure 2016:4=504. Ogni volta che un anno è divisibile per 4 si tratta di un anno bisestile.

Sono anni bisestili quelli divisibili per 4, non sono anni bisestili quelli divisibili per 100: le eccezioni

In linea generale diciamo che gli anni bisestili sono quelli divisibili per 4 (come il 2016 o il 2020), ma la curiosità da aggiungere a questa regola è che non sono anni bisestili quelli divisibili per 100 (ad esempio il 1900). Fanno eccezione degli anni divisibili per 400: come il 2000 che è stato un anno bisestile, o il 2400 che, allo stesso modo, sarà un anno bisestile.

Cosa succede agli anni divisibili sia per 4 che per 100: vale la prova della divisibilità per 400

Ragioniamo attraverso un esempio pratico: il 2100.

Il 2100, è divisibile per 4 (2100:4=525), ma è anche divisibile per 100 (2100:100=21). Questi risultati sembrano dare informazioni in contrasto: la divisibilità per 4 ci indica un anno bisestile, quella per 100 lo nega. In questi casi fa fede la regola del 400 non essendo divisibile per 400, ovvero restituendo un risultato con resto e quindi con la virgola, il 2100 non sarà un anno bisestile. In questo caso o in casi simili, sono bisestili gli anni divisibili per 400.

Quando festeggia il compleanno chi nasce il 29 Febbraio

La risposta non è univoca c’è chi anticipa al 28 Febbraio per conservare la ricorrenza nel mese e chi posticipa al 1° marzo, resta una scelta personale. Mentre all’anagrafe vale la registrazione legale della data di nascita al 29 Febbraio.