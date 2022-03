Tiziano Ferro è diventato papà: la prima foto dei figli

Tiziano Ferro, 42 anni, e Victor Allen, 57 anni, sono diventati genitori di Margherita e Andres. La famiglia si è allargata già da diverse settimane (due mesi circa, per essere più precisi), ma il bisogno di privacy ha prevalso sull’annuncio che è arrivato poche ore fa. La notizia è stata diffusa dallo stesso Tiziano Ferro sui suoi canali sociali: “la nostra vita (da genitori, ndr) è appena iniziata”, Tiziano lo ha detto con una foto Instagram tenera, intima e avvolgente allo stesso tempo.

Tiziano Ferro è diventato papà e presenta su Instagram i suoi figli

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo.Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”, scrive il cantante nel post delicato che accompagna lo scatto di famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Tiziano Ferro è diventato papà: la privatezza e l’amore

Difficile definire la genitorialità, soprattutto nel momento in cui nasce, è una terra inesplorata e fa capolino nella vita, ma Tiziano Ferro ci riesce alla perfezione: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere “quando” – e soprattutto “se” – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.

E’ un diritto insindacabile.

Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!”

Tiziano Ferro è diventato papà, ma il desiderio di un figlio non l’aveva mai nascosto e dalle sue parole traspare già il percorso di una genitorialità desiderata, costruita, consapevole e pensata.

Commuove questo abbraccio a quattro, questa famiglia felice che dimostra che l’amore ha un valore assoluto misurabile solo nella gioia e nei sorrisi che accende. E colpisce la richiesta di riservatezza di papà Tiziano per come è posta: un diritto insindacabile dei bambini. È già un atto d’amore il garbo con cui questi genitori rendono nota una decisione di rispetto verso i loro figli, ovvero mostrare per primi ai bimbi la loro storia, il loro cammino, il loro vissuto, piuttosto che svelarne al mondo quei dettagli che fanno parte di una vita privata e, per i piccoli, ancora inconsapevole. In questo Tiziano e Allen danno tutti una grande lezione di vita: tutelare la riservatezza dei bambini, preservarne le tracce, i passi, lo spazio personale perché la costruzione di una famiglia è anche intimità.