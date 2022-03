Fedez è malato: perché lo ha rivelato

Fedez è malato: ”Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso”, ha esordito così, lui stesso, in una delle sue stories Instagram.

Su Ig, dove è attivissimo e molto molto seguito, questa volta non impersonava i panni del papà fortunato, ricco e fighissimo di sempre, questa volta è un uomo che, in tutta la sua meravigliosa sincerità, dinnanzi alla telecamera fa tre cose: rivela il suo stato, ovvero continua a condividere la sua vita; si espone, senza paura dei sentimenti; e infine onora la sua famiglia a cui rende il riconoscimento e il merito di una grande vicinanza e di uno straordinario affetto.

Fedez è malato e dovrà affrontare un percorso importante

Fedez è malato e dovrà affrontare un percorso impegnativo, lo racconterà ma con i suoi tempi, pertanto la prima cosa giusta da fare è manifestargli vicinanza senza indagare oltre: chi lo ama, anche gli ammiratori di Instagram e dei Ferragnez (quindi non solo suoi in qualità di cantante), oggi devono essere custodi delle sue lacrime e apprezzarne, ancora una volta, la sincerità.

Fedez è malato, cosa dice riguardo alla famiglia

L’immagine della famiglia torna prorompente: ”[…] in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli” dice e aggiunge: “Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, la mia famiglia, i miei amici”.

Chiara e Fedez dimostrano ancora una volta di non essere un costrutto social, ma di rappresentare sui loro profili sempre la loro verità, tale e quale com’è. Insomma Fedez è malato ma non si sottrae, nemmeno questa volta, alla lealtà e alla trasparenza col suo pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Mi rendo conto che in questi anni, è come se avessi avuto – in questa modalità di comunicazione – una sorta di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che stava affrontando un momento difficile. Quell’album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me”, ecco perché Fedez si mette a nudo: per dare continuità alla sua esperienza in nome di una inconfondibile e apprezzabile verità.

Tutti se lo domandano: che malattia ha Fedez? Di cosa è malato Fedez?

Probabilmente non sarebbe questo il momento di chiederselo, la cosa più rispettosa da fare è attendere che il rapper ne parli per primo.

La stampa nazionale, però, non ha mancato di fare qualche passo indietro nel tempo: il 5 dicembre del 2019, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, 32 anni il prossimo ottobre, ospite a “La Confessione” sul Nove, aveva già parlato di malattia.

Aveva detto :”Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa […] la demielizzazione è quello che avviene quando ti trovano la sclerosi multipla”. Attenzione: la stampa che oggi ritorna su questa dichiarazione, non precisa che una demielizzazione è solo una spia e non una diagnosi, quindi non è detto che Fedez sia affetto da questa patologia adesso.

Trovate il riferimento di Fedez alla demielizzazione al minuto 1:04:32 del video qui incorporato: