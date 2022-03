Oggi in casa Ferragnez si festeggia il primo compleanno di Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez nata, per l’appunto, il 23 Marzo del 2021. Un compleanno assai particolare per tutta la famiglia, vissuto nell’incognita dei problemi di salute di recente diagnosticati al cantante milanese.





Primo compleanno di Vittoria senza papà Fedez.

Oggi la piccola Vittoria avrebbe dovuto spegnere la sua primissima candelina, un’emozione che tutta la famiglia ha anticipato di qualche giorno, come spiega mamma Chiara nel suo ultimo post. La torta – 3 piani rosa adornati da palline, stelline e tanti orsetti – e le foto di rito infatti sono state scattate domenica 20 Marzo, decisione presa a causa del programmato ricovero ospedaliero di papà Fedez effettuato ieri martedì 22 Marzo.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.

Fedez sta dunque trascorrendo in ospedale il giorno del primo compleanno di Vittoria, un ricovero che lui stesso aveva in qualche modo anticipato con un messaggio pubblicato ad inizio settimana nelle storie instagram.

Come avvenuto per i messaggi precedente, la mancanza di dettagli su quanto sta accadendo al cantante ha lasciato ampio spazio alle supposizioni e alle indiscrezioni. Stando alle più recenti fonti stampa infatti, ieri Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, sarebbe stato operato (il condizionale è d’obbligo non essendo stata la famiglia a divulgare questa notizia), un intervento chirurgico che non gli ha permesso di essere a casa per il giorno del primo compleanno di Vittoria.

Nonostante ciò, e nonostante l’assenza dai social – i Ferragnez sono assidui frequentatori della rete – la piccola ha ricevuto attraverso il web tanti messaggi di auguri da amici e parenti, in particolar modo da nonna Marina, mamma di Chiara, e da nonno Marco, papà della Ferragni.