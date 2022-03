Nata il 18 Aprile del 2006, la piccola Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, è cresciuta e rassomiglia sempre più alla sua famosa mamma, un vero e proprio clone. Fotografata insieme ad un’amica ed il suo cane mentre passeggia per le strade di New York, città in cui vive con mamma Katie dopo la separazione dei suoi genitori, la giovane appare rilassata e sorridente ma a sorprendere tutti è l’incredibile somiglianza con Joey Potter, personaggio protagonista della serie TV Dawson’s Creek che ha reso famosa la Holmes.

Figlia di Tom Cruise e Katie Holmes: com’è diventata Suri.

Come detto in apertura di articolo, Suri è il frutto dell’amore che per circa sette anni ha legato l’attore statunitense Tom Cruise, una tra le più pagate star hollywoodiane, alla collega Katie Holmes. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2005 per poi convolare a nozze il 18 Novembre 2006, ossia sette mesi dopo la nascita della loro bambina, in uno dei luoghi italiani più romantici e suggestivi, il castello Orsini-Odescalchi di Bracciano (sito scelto anche da Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker per le loro nozze nel 1998 – ndr).

L’idillio però non è durato a lungo, la coppia infatti si è separata in modo burrascoso nel giugno del 2012 – Suri Cruise all’epoca aveva poco più di 6 anni – raggiungendo il mese successivo un accordo per l’affidamento ed il mantenimento della bambina. A matrimonio concluso, madre e figlia hanno lasciato la loro casa a Los Angeles per iniziare una nuova vita nella Grande Mela.

I coniugi Cruise-Holmes, ormai ex, sono sempre stati un obiettivo molto ambito da fotografi, curiosi e paparazzi, come anche la loro bambina: tantissimi gli “scatti rubati” che vedono protagonista Suri sin da quando era in fasce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Suri Cruise (@suricruiselove)

Tale sovraesposizione mediatica ha reso la piccola una vera e propria celebrità al pari dei suoi famosi genitori, ciò l’ha pian piano trasformata in un’icona di stile, ruolo che le fu attribuito dalla stampa e da coloro che traevano spunto dai suoi outfit, senza però esentarla da critiche e polemiche, soprattutto riguardo all’uso del trucco e dei tacchi in tenerissima età.

Nonostante gli sforzi fatti dalla sua mamma per garantirle riservatezza e protezione della privacy – subito dopo la fine del matrimonio, Katie e Suri hanno abbandonato il lusso ostentato per vivere una vita molto più sobria – la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes è letteralmente cresciuta sotto i riflettori, uno sviluppo scrupolosamente documentato dagli obiettivi dei fotografi che, ancora oggi, non perdono occasione per immortalarla.

Suri Cruise oggi: la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes identica a Joey Potter.

Oggi Suri non è più la piccola bambina spesso fotografata tra le braccia della sua mamma, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes è ormai diventata una piccola donna e, come tale, mostra la propria indipendenza uscendo e passeggiando con le amiche per le strade di New York.

Le sue foto più recenti, quelle che la immortalano per le strade della Grande Mela mentre porta a spasso il suo cane, hanno catturato l’attenzione di molti, in particolar modo di coloro che sono cresciuti guardando la serie televisiva Dawson’s Creek, il telefilm che ha dato fama alla Holmes. È impossibile non notare l’impressionante somiglianza con il personaggio di Joey Potter, quello che mamma Katie ha interpretato dal 1998 al 2003.

Non c’è che dire: Suri è la copia esatta della sua mamma.

