Fedez torna a casa: foto

Fedez torna a casa. L’immagine che cristallizza le dimissioni dall’ospedale sta facendo il giro del web.

Fedez torna a casa e ringrazia tutti

Dietro i ringraziamenti del rapper c’è tanto di più profondo: c’è l’amore, quel sentimento salvifico che lui stesso usa a massima sintesi di questo delicato momento della sua vita. Quello che colpisce del racconto degli ultimi otto giorni in ospedale è proprio l’amore che Fedez ha sempre portato con sé e che e ora riporta a casa maggiorato e ancora più vivo.

Le video chiamate con i bambini (i suoi figli piccolissimi), i baci alla telecamera, le parole liberate “davanti” alla distanza forzosa dal papà, i sorrisi, ma anche i cuoricini dei bimbi dell’oncologia pediatrica e i messaggi degli ammiratori… tutto ha parlato nella lingua universale dell’amore.

E su tutto Chiara, divisa a metà tra la stanza d’ospedale e casa Ferragnez, da una parte compagna e moglie, dall’alta mamma di Vittoria e Leo, due ruoli confluenti in cui Chiara si è destreggiata benissimo in nome dell’amore, lo stesso sentimento che ha sorretto il marito nella sua battaglia.

“Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita. Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto

E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”, ha scritto il rapper.

“Si torna a vivere” è un’espressione non casuale: la vita è fatta di ritorni e di rinascite. A Fedez ne è stata concessa una: una rinascita importante, non senza paura, apprensione e dolore e, in qualche modo, lui ha saputo condividerla col pubblico restituendo a tutti una possibilità: guardare alla vita con la gioia del mondo che continua a darci opportunità.

L’augurio che facciamo a Fedez è quello di tornare alla vita sereno, senza dover mai più rinunciare alla bellezza della normalità, alla serenità e alla prospettiva della tranquillità. Ma la raccomandazione che dobbiamo fare anche a noi stessi è implicita nella testimonianza che il rapper ha condiviso in questi giorni: