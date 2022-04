Jennifer Arnold: intervento chirurgico all’anca, come sta

La notizia dell’ultimo intervento chirurgico di Jennifer Arnold, la mamma de “Il Nostro Piccolo Grande Amore”, risale ai primi giorni di Aprile. Nella sua vita ha subito più di 30 interventi chirurgici; come lei stessa sottolinea, ringraziando il dottor Bostrom, che si è preso cura di lei e anche di suo marito, la loro anatomia è delicata e l’approccio chirurgico non è sempre facile. In questo caso c’era una frattura pelvica a complicare tutto.

Per 6 settimane Jennifer non ha potuto camminare non potendo caricare peso sull’arto corrispondente all’anca operata. Ha subito una sostituzione di una protesi dell’anca, al momento ha incominciato la fisioterapia, ma complici i suoi impegni la ripresa, questa volta, sembra tanto necessaria quanto faticosa.

Jennifer Arnold ha iniziato un nuovo lavoro e si è appena operata

“Questo intervento di revisione della sostituzione dell’anca non è stato il più facile che abbia mai avuto, con una piccola frattura pelvica e l’impossibilità di sopportare il peso sulla gamba per 6 settimane” si sono sommati ad altri fattori importanti, lo precisa la stessa Arnold. Non solo Jennifer Arnold è mamma di due figli, è anche un medico, ha da poco cambiato lavoro e si è trasferita a Boston, ha persino venduto la casa che tutti abbiamo visto nella serie Tv.

Jennifer si è recata a New York per la sua operazione, l’ultima foto che condivide sul social è scattata dal divano di casa. L’Arnold è sotto una copertina con una stampa di famiglia e lo scatto ha restituito un’immagine della dottoressa molto provata. Quello che è noto è che ha incominciato il percorso di fisioterapia e, malgrado la stanchezza, Jennifer ha già promesso nuove foto perché ora cammina con una sola stampella, lo dice lei stessa.

Qual è il nuovo lavoro di Jennifer Arnold

Jennifer ha lavorato come direttrice del Simulation Center presso il John Hopkins All Children’s Medical Center in Florida, adesso si è trasferite a Boston dopo aver accettato un nuovo incarico come direttrice di un progetto presso il Boston Children’s Hospital, l’incarico ha a che fare con la sua passione: la simulazione sanitaria.

Al momento il suo obiettivo è fatto di cose semplici: correre con i bambini, tornare a guidare per andare a lavoro, pulire la casa nuova. Del resto, come è stato per tutto il corso della serie “Il Nostro Piccolo Grande Amore”, Jennifer ci insegna che la vita è fatta di cose semplici.