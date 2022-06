Carta Acquisti: 80 euro a bimestre per spesa, medicine e bollette

La Carta Acquisti rientra tra i benefici finanziari a tutela dei soggetti economicamente fragili, nello specifico garantisce la possibilità di ottenere un beneficio pari a 480,00 € complessivi e annui erogati nella somma dilazionata di 80,00 € a bimestre.

Questo strumento cammina di pari passo col “Bonus Spesa” messo a disposizione dai singoli comuni, sebbene la carta acquisti del Governo è destinata finalisticamente solo a due categorie di utenti e con requisiti specifici.

Chi ha diritto alla Carta Acquisti

Hanno diritto alla carta acquisti le famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni, ma sempre a condizione che ricorrano in capo al richiedente i seguenti requisiti:

Chi richiede la carta deve esercitare la potestà genitoriale o essere affidatario di un minore di età inferiore a 3 anni .

o essere . Il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE ; oppure familiare di un cittadino italiano o comunitario , seppure non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE, e titolare di un valido diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente . Hanno accesso al beneficio anche i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o i rifugiati politici o titolare di una posizione sussidiaria;

; oppure , seppure non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE, e titolare di un valido . Hanno accesso al beneficio anche i o i o titolare di una posizione sussidiaria; Singolarmente o insieme al coniuge, il richiedente non deve risultare intestatario di più di una utenza elettrica domestica o di utenze elettriche non domestiche oppure di più di una utenza del gas e di più di due autoveicoli ;

deve risultare intestatario di di una o di oppure di più di una utenza del e di ; Allo stesso tempo il richiedente non deve possedere più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25% della proprietà, o immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10% della proprietà;

deve possedere con una quota superiore o uguale al 25% della proprietà, o immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10% della proprietà; Complessivamente considerato il patrimonio immobiliare personale del richiedente, eventualmente anche sommato a quello del coniuge, non deve risultare superiore a 15.000 € in base a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE;

personale del richiedente, eventualmente anche sommato a quello del coniuge, deve risultare in base a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE; L’ISEE in corso di validità deve attestarsi su una cifra inferiore a 7.120,39 € per l’anno 2022.

Beneficio ultra 65enni, requisiti

Con requisiti simili, hanno diritto alla Carta Acquisti anche gli ultra 65enni, ovvero chi hai compiuto 65 anni di età. Valgono i medesimi requisiti di cittadinanza sopraelencati ed è necessaria l’iscrizione all’Anagrafe Comunale.

Cin riguardo ai trattamenti pensionistici o assistenziali del beneficiario, anche se cumulati ai redditi, devono risultare pari o inferiori ai 7.120,39 € annui, tetto innalzatile a 9.493,86 € se il richiedente superi i 70 anni d’età.

Allo stesso modo valgono le stesse regole sovracitate per la titolarità di utenze domestiche e per la proprietà immobiliare; nonché per il patrimonio complessivamente considerato e per l’ISEE 2022, che, appunto non deve risultare superiore a 7.120,39 euro.

Cosa si può comperare con la Carta Acquisti

Il contributo mensile della Carta degli Acquisti è pari a 40,00€ che potranno essere utilizzati per la spesa alimentare, per comprare medicinali in farmacia o per pagare parte delle bollette.

Come vengono caricati i soldi sulla carta acquisti

Il beneficio viene caricato su una vera e propria carta di debito ricaricabile, la carta acquisti, nello specifico, viene ricaricata ogni due mesi col corrispondente economico del bimestre di 80,00 €.

La Carta Acquisti è una carta sconti?

La carta dà diritto anche all’ottenimento di sconti all’interno di negozi convenzionati, ovvero quelli che aderiscono al Programma Carta Acquisti. Fanno eccezione i pagamenti di ticket sanitari ai quali non è applicabile questa scoutistica.