Sorridendo all’obiettivo fotografico, i suoi occhi sembrano averlo ammesso: le forme che traspaiono dal vestito verde in taglio stile impero non lasciano spazio a dubbi sullo stato di gravidanza. A quanto pare, Pippa Middleton è incinta e si sarebbe lasciata smascherare a gravidanza già evidente!

Pippa Middleton ha preso parte al concerto per il Giubileo di Platino della Regina, indossava un leggero vestito verde che si allargava sotto il seno dove la stoffa, perdendo ogni piega, ha dimostrato a tutti di poggiare su un pancino più che appena accennato.

A giudicare dalla foto, la sorella della duchessa di Cambridge sta per dare alla luce il suo terzo figlio.

Pippa Middleton incinta del terzo figlio

Già mamma di Arthur e di Grace, che ha appena un anno (più precisamente quattordici mesi), Pippa potrebbe aver svelato la su terza gravidanza con un look per niente camuffante. L’immagine è stata immortalata al quarto giorno di celebrazioni a Buckingham Palace e la sorella di Kate presenziava all’evento del concerto senza suo marito, James Matthews.

Nessun comunicato ufficiale sulla gravidanza di Pippa Middleton, perché?

La dolce attesa di Pippa Middleton sembra inequivocabile, tuttavia lei e suo marito non hanno ancora dato alcun annuncio ufficiale. Va ricordato che nemmeno nelle due precedenti gravidanze la coppia aveva scelto la via dell’ufficializzazione, Pippa e James cercano sempre di mantenere il massimo riserbo tutelando la loro famiglia dall’intromissione della cronaca scandalistica.

Tanto nel 2018, in occasione della gravidanza di Arthur, quanto nel 2021, per quella di Grace, mamma Pippa e papà James non hanno comunicato ufficialmente alcuna notizia sulle cicogne in arrivo preferendo attendere il parto per i comunicati ufficiali.