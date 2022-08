Bambina sdraiata sotto la pioggia lava via la tristezza

Ha chiesto due asciugamani grandi alla mamma ed è andata fuori sul portico, ne ha steso uno per terra e si è avvolta completamente nell’altro. La bambina sdraiata sotto la pioggia ha così cercato di lavare via la tristezza, un dolore troppo grande per il suo piccolo cuoricino.

Bambina sdraiata sotto la pioggia vive il dramma del divorzio

Nei “discorsi dei grandi” spesso si parla di divorzio dal punto di vista della coppia e viene valutato come l’infrangersi della promessa di amore eterno fatta in precedenza dai coniugi. Ma come viene interpretato dai bambini? Dopotutto anche i figli sono vittime, spesso inconsapevoli, di un sentimento svanito, andato irrimediabilmente perduto.

Secondo una ricerca effettuata dal dipartimento di Psichiatria della Virginia Commonwealth University, studi in seguito confermati dall’Università di Tokyo, i figli considerano il divorzio come una sconfitta, un fallimento e vedono nella separazione l’impossibilità di far durare qualcosa in eterno, in particolar modo l’amore.

Il video della bambina sdraiata sotto la pioggia

Il filmato che vede protagonista la bambina sdraiata sotto la pioggia è la dimostrazione di quanto possa essere doloroso il divorzio per un figlio, simboleggia il dolore ed il dramma vissuto dai piccoli che non possono far altro che assistere inermi alla separazione di mamma e papà.

“Il divorzio è stato difficile per lei. Sta lottando con le sue emozioni in questo momento – spiega la mamma – Suo padre ha tagliato tutti i legami con noi, non le parla e non le fa visita da più di tre mesi”.

Whitney, questo il nome della donna che ha condiviso il video su TikTok, ha voluto mostrare l’impatto devastante del divorzio su sua figlia di 8 anni.

“Mi ha chiesto se poteva avere 2 asciugamani… pensavo avesse combinato un pasticcio, quindi le ho chiesto perché e lei mi ha risposto: “Voglio sdraiarmi sotto la pioggia”.

Incuriosita da quello strano comportamento, la donna ha cercato di indagare sulle motivazioni ma la risposta della figlia le ha mandato il cuore in frantumi.

“Quando le ho chiesto come mai, ha detto: “Perché mi fa sentire meglio e lava via la tristezza”.

Lavare via la tristezza

Questa la spiegazione che uno scricciolo di appena 8 anni ha dato alla sua mamma; d’altro canto la donna è rimasta profondamente colpita da quella risposta, non potendo far altro che osservare la sua bambina sdraiata sotto la pioggia.

“Il divorzio non riguarda solo i coniugi, è una reazione a catena che lascia a pezzi anche i cuoricini”.

È ciò che scrive Whitney, una dolorosa verità che lei ha voluto mostrare pubblicamente, prendendo anche atto della saggezza della sua bambina; la piccola infatti ha saputo trovare nella pioggia un’alleata per gestire quel dolore molto più grande di lei.