Aurora Ramazzotti è incinta: l’annuncio

È arrivato l’annuncio ufficiale, dalla pagina Instagram della diretta interessata: Aurora Ramazzotti aspetta un bambino è questa volta è vero.

Nel febbraio 2016 fu annunciata la sua gravidanza; nel dicembre 2017 i giornali scandalistici erano certi che aspettasse un bambino, lo stesso affermarono nel novembre 2018; nel luglio 2019 corse voce che Aurora fosse incinta insieme alla mamma; nel giugno 2020 le fu attribuita ancora un’altra gravidanza. Ma questa volta è vero!

La conferma della gravidanza arriva con un video esilarante in cui la stessa Aurora ripercorre tutti gli annunci delle sue gravidanze per come presunte. Questa volta, però, la notizia trapelata a fine Agosto trova conferma: c’è una prima cicogna in volo per la celebre figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Goffredo e Aurora Ramazzotti sono una coppia stabile da cinque anni, così stabile che già convivono. Il bimbo che sta per arrivare avrà nonni e zie giovanissimi: Michelle Hunziker diventerà nonna a soli 45 anni mentre è mamma anche di due bambine piccole oltre che di Aurora, infatti Celeste Trussardi diventerà zia a 7 anni e Sole Trussardi di anni ne ha appena 8.

Eros Ramazotti, invece, diventa nonno a 58 anni mentre, anche lui, è papà di altri due giovani figli: Raffaella Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio Ramazzotti, 7 anni.