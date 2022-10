Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati

Nato a Genova il 30 Luglio del 1991, sin dall’adolescenza Luca ha sempre mostrato un grande interesse per la moda. Lo ha fatto aprendo un fashion blog che ha curato pur senza trascurare gli studi. Una volta diplomato infatti, il giovane aspirante influencer ha frequentato l’Università degli Studi di Genova laureandosi come igienista dentale.

Una notizia quasi attesa, da tempo infatti si ipotizzava una possibile crisi della coppia che, come annunciato da Luca lo scorso Agosto, non ha trascorso le vacanze estive insieme a causa degli impegni lavorativi che hanno portato l’influencer lontano dall’Italia.

“Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

