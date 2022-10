Sintomi menopausa: come faccio a capire se sono in menopausa 

Esiste una relazione tra ormoni e cervello e un’altra tra ormoni, cervello e risposta emotiva, tutto questo ha a che fare anche col modo in cui percepiamo le cose della vita e col come, quotidianamente, affrontiamo ciò che ci accade. La menopausa è un accadimento ormonale e cerebrale che cambia il modo in cui la donna guarda a se stessa, vive il proprio corpo e lo cala nel mondo. Lo scopo di questo articolo è descrivere il processo fisiologico che parte dai sintomi della menopausa facendo luce su un dato essenziale:

questa condizione della vita non fa di noi delle “meno donne di prima”, la modifica ormonale del nostro corpo non ci priva né della femminilità né della sessualità.

Sintomi menopausa: come cambia la donna

Ne parliamo con la Dottoressa Mariateresa Moretti, fisioterapista del pavimento pelvico, specialista in diastasi dei retti addominale, master in ginecologia estetica e funzionale, consulente sessuale in formazione.

Quali sono i primi sintomi della menopausa?

La menopausa si può manifestare con vari sintomi che possono riguardare più apparati:

senso di peso sovrapubico ,

, perdita di goccioline di pipì sotto sforzo a causa di un pavimento pelvico indebolito e poco elastico,

a causa di un pavimento pelvico indebolito e poco elastico, vampate di calore,

palpitazioni e tachicardia ,

, tono dell’ umore variabile ,

, disturbi del sonno ,

, secchezza vaginale ,

, calo del desiderio sessuale ,

, maggior rischio di infezioni genito urinarie ,

, diminuzione massa osseo e muscolare ,

, accumulo adiposo in alcuni punti : addome, braccia e cosce.

Ogni donna ha una manifestazione personale ed unica di questo periodo.

Quali sono i sintomi riconoscibili di menopausa – immagine base ©123RF.com con licenza d’uso tradotta e riadattata

Cosa succede al copro che entra in menopausa?

La menopausa è un momento fondamentale nella vita di ogni donna. Corrisponde con la fine dell’età fertile e quindi si concretizza dopo 1 anno di assenza del ciclo mestruale, diversamente dal climaterio periodo di transizione caratterizzato da una sua irregolarità.

In menopausa si verifica una significativa riduzione ormonale di estrogeni progesterone e androgeni responsabili di numerose risposte neurobiologiche all’interno del corpo.

Qual è l’eta giusta per andare in menopausa?

Il periodo in cui si verifica questo fisiologico calo ormonale è tra i 45-51 anni.

Ma oltre alla menopausa fisiologica esiste quella post chirurgica. Quest’ultima interessa le donne a cui, a causa di una patologia oncologica, viene indotta la menopausa con tutti i sintomi sopra elencati addirittura con maggiore intensità. Esistono infatti tumori estrogeno dipendenti, come il tumore al seno, per cui è fondamentale sospendere la produzione di questi ormoni per non alimentare la patologia oncologica.

Anche le donne che scoprono di avere una mutazione del gene BRCA sono candidate a chirurgie demolitive di seno e ovaie e costrette a una menopausa precoce.

Tra i sintomi della menopausa le vampate sono una delle manifestazioni più difficili da gestire. Vampate in menopausa, che fare?

Le vampate sono uno dei sintomi più difficili da gestire. Sono improvvisi e spesso mettono a disagio la paziente che, oltre a sentire improvvisamente calore, può arrossarsi soprattutto su viso, collo e petto. Si può ricorrere alla terapia ormonale sostitutiva consultando il proprio ginecologo oppure si possono utilizzare degli integratori fitoterapici come la salvia per gestire questi disagi.

I disagi da vampate sono legati a un aumento di sensibilità del sistema che regola la temperatura corporea a causa della diminuzione ormonale.

Vampate e attività fisica

L’attività fisica abbinata a un regime alimentare si è dimostrato essere una combinazione essenziale per la gestione di questo aspetto.

Recenti studi hanno infatti dimostrato che le donne che praticano con regolarità attività’ sportive hanno un maggior controllo di questi sintomi. Ciò che fa la differenza nelle donne attive fisicamente è un’attenzione particolare al corpo e alla respirazione durante queste pratiche.

Sintomi menopausa e sesso – Fonte immagine ©123RF.com con licenza d’usoID Immagine: 84671409 Autore: jjesadaphorn

Sesso in menopausa, cosa cambia?

La sessualità in menopausa è un fenomeno ancora oggi poco affrontato dalla donna, dalla coppia e dai professionisti sanitari che girano intorno a questa fase. La carenza estrogenica determina quella che viene definita sindrome genito urinaria e che comporta secchezza vaginale , atrofia urogenitale accompagnata da ridotta motivazione alla sessualità, avversione al tatto e diminuita responsività agli stimoli .

La mucosa vaginale così assottigliata e con un ph diverso proprio a causa della variazione ormonale puoò determinare un maggior rischio di infezioni come candide e cistiti recidivanti.

La carenza androgenica, invece, comporta spossatezza, calo della libido e diminuzione della ricettività clitoridea e minore congestione genitale. Spesso possono essere presenti prolassi o/e incontinenze che creano disagio durante i rapporti. Anche le fantasie sessuali subiscono una riduzione.

Come si percepisce la donna in menopausa, ovvero come vive il suo copro?

L’immagine corporea che si modifica può essere un fattore negativo sulla sensualità e sull’eroticità perché la donna percepisce questo come il concretizzarsi dell’invecchiamento. C’è da dire che nonostante questi sintomi possono minare la sessualità, il grado di coesione della coppia e la sessualità pre menopausa sono condizioni che determinano il superamento di questi ostacoli.

È fondamentale guidare la donna in questo periodo. Un equipe di professionisti come il ginecologo, il fisioterapista del pavimento pelvico, il consulente sessuale e il nutrizionista devono essere figure di riferimento e di supporto.

La menopausa va intesa non come punto di arrivo ma come fase di passaggio, un viaggio in cui queste figure possono aiutare chi la affronta a gestire sintomi e migliorare la qualità della vita e del benessere sessuale e della coppia.

Come fare per perdere peso in menopausa?

Il controllo del peso è sicuramente uno dei problemi maggiormente sentiti dalle pazienti. Il metabolismo tende a rallentare e si può accumulare adipe in zone dove prima non c’era mai stato, pertanto è fortemente consigliato seguire un’alimentazione bilanciata che consenta di gestire i sintomi della menopausa e affiancare regolare attività fisica aerobica, anche consultano nutrizionisti che possono aiutare nella stesura di un piano alimentare personalizzato.