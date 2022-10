Vivienne Charlotte Nasi: come è diventata la figlia di Alena Seredova

La figlia di Alena Seredova si chiama Vivienne Charlotte Nasi ed è venuta al mondo il 19 Maggio 2020, in piena pandemia Covid-19. Biondissima e dallo sguardo vispo, oggi la piccola appare sui social felice e sorridente ma soprattutto bella come la sua mamma.

Vivienne Charlotte Nasi: la quiete dopo la tempesta

“A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa. Vítej princezno”.

Era il 19 Maggio 2020 quando Alena Seredova pubblicava questo messaggio sul suo profilo social unitamente ad una foto che ritraeva la manina della figlia neonata poggiata alla sua. Il giorno dopo la modella ed il compagno Alessandro Nasi presentarono ufficialmente la loro bambina con un ulteriore scatto e rendendo pubblico il nome scelto: Vivienne Charlotte.

Senza nulla togliere ai fratelli maggiori, la piccola è stata per la showgirl ceca un vero e proprio raggio di sole spuntato dopo una devastante tempesta. Il divorzio dall’ex marito Gianluigi Buffon infatti aveva portato a galla le sue fragilità e le paure più recondite; un duro colpo che ha superato in silenzio, spinta dall’amore per i figli.

La separazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon

Classe 1978, modella, attrice e imprenditrice ceca naturalizzata italiana, Alena Seredova è nota anche per esser stata la moglie del calciatore Gianluigi Buffon (portiere della nazionale italiana dal 1997 al 2018). Legati dal 2005, la coppia si è unita in matrimonio il 16 Giugno 2011 per poi separarsi nel 2014. Il loro amore, finito dopo il tradimento di lui, ha dato la vita a due splendidi ragazzi:

Louis Thomas Buffon nato il 28 Dicembre 2007;

nato il 28 Dicembre 2007; David Lee Buffon nato il 31 Ottobre 2009.

L’incontro con Alessandro Nasi

Dedicatasi anima e corpo ai suoi bambini, i fari che l’hanno guidata in quel momento buio, Alena si è chiusa in un serrato silenzio, evitando così di coinvolgere i figli in una “faida mediatica” tra lei e l’ex marito. Cresciuta come donna, ha poi compreso di meritare la felicità che sembra averla travolta dopo l’incontro con Alessandro Nasi nel 2015.

Erede della famiglia Agnelli, cugino di Lapo e John Elkann, Nasi (18 Aprile 1974) ha conquistato la showgirl ceca donandole serenità e tranquillità, nonché l’arrivo della figlia tanto attesa e desiderata.

Vivienne Charlotte: la figlia di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Giunta, come appena detto, dopo un periodo davvero difficile per la sua mamma, la piccola Vivienne Charlotte è stata accolta con gioia da tutta la famiglia. Amata e coccolata da mamma e papà, la piccola è fortemente legata anche ai suoi fratelli con i quali forma il “trio meraviglia”, come li definisce la Seredova.

Ospite a Verissimo nel settembre del 2020, la modella ha parlato del rapporto che hanno instaurato i suoi figli.

“È stupendo. Io avevo tantissima paura che si rovinasse un equilibrio, quello che finalmente avevamo trovato io, i ragazzi e Alessandro. Avevo tantissima paura, soprattutto che un bebè in qualche modo togliesse l’equilibrio ai ragazzi. Invece devo dire di essere una donna estremamente fortunata. Loro hanno reagito in una maniera che non mi sarei mai aspettata. Sono così dolci, premurosi, la cercano sempre. E lei è innamorata di loro”.

Com’è oggi la figlia di Alena Seredova

Vivy, come viene chiamata in famiglia, cresce tra l’amore dei suoi genitori e quello dei suoi fratelli. Dopo aver inizialmente protetto la sua immagine e privacy, oggi Vivienne viene mostrata sui social senza alcun filtro.

Le sue foto parlano di vita quotidiana vissuta in famiglia, tra un abbraccio di David e Louis, una coccola del papà e tante smorfie con la mamma.

Che dire se non bella come la sua splendida mamma.