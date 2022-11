Il Nostro Piccolo Grande Amore torna in TV: hanno una nuova casa

Siamo abituati a guardare il mondo sotto il nostro punto di vista, non è una colpa e nemmeno una manifestazione di una particolare insensibilità. Comunemente accade perché la vita ci avvolge nel suo quotidiano, è veloce e frenetica.

Durante questa corsa al vivere di tutti i giorni, però, capita che qualcuno o qualcosa squarci il nostro cuore mettendoci inevitabilmente dinnanzi a ciò che è diverso da noi e costringendoci ad amarlo mentre ne osserviamo la specialità, la forza e l’importanza.

“Il Nostro Piccolo Grande Amore (col titolo originale di The Little Couple)” è un docu-reality made in America dedicato alla sensibilizzazione su una condizione rara: il nanismo. Guardando i protagonisti è impossibile non cambiare punto di vista su molte cose della vita comune! Dal suo debutto americano, datato 26 maggio 2009, Jennifer e Bill, i protagonisti, hanno riscosso un successo crescente scavalcando anche i confini della loro nazione; nel 2015 “Il Nostro Piccolo Grande Amore” si attesta come un successo anche italiano, nello specifico di Real Time.

Le vite di Bill Klein e di Jennifer Arnold sono il soggetto vivo, mutevole e concreto della serie, i due, sposati e bis genitori di cuore, condividono una condizione fisiologica e strutturale: sono affetti da nanismo. Nell’affrontare il percorso genitoriale, Bill e Jen hanno scelto di dare opportunità pari a quelle di cui loro per primi hanno goduto a due bambini affetti dalla stessa patlogia.

Jennifer è una celebre neonatologia alta 96,5 centimetri mentre, Bill che si occupa della distribuzione di forniture mediche e telemarketing è alto poco più della moglie, 122 cm.

Nelle loro vite sono arrivati William e Zoey a riempire il cammino della genitorialità, la terra di origine di Will è la Cina, quella di Zoey l’India.

La coppia de “Il Nostro Piccolo Grande Amore” ha comperato una nuova casa

La docuserie su Jen e Bill è conclusa, ma i due continuano a mostrare le loro vite attraverso i social. Tre anni dopo la loro ultima apparizione TV, sono tornati sul piccolo schermo per aver chiesto l’aiuto di Farmhouse Fixer di HGTV:

Dopo che il lavoro di Jen l’ha condotta presso il Texas Childrens’ Hospital, la famiglia si è trasferita dalla Florida presso l’area di Boston

Il Nostro Piccolo Grande Amore, episodio di Farmhouse Fixer

Bill e Jen si sono avvalsi dell’aiuto di Farmhouse Fixer dopo aver acquistato, già all’inizio di quest’anno, una villa da sogno ( si parla di un prezzo di acquisto di circa 2milioni di dollari). Jennifer ha presentato la casa su Instagram e ha espresso il sogno di abitarla e mostrarla al più presto:

La casa è al momento in ristrutturazione, Jen è completamente coinvolta nell’arredo degli interni di cui lascia già trapelare qualcosa:

Jennifer e Bill hanno dimostrato di saper trasformare in oro ciò che toccano, hanno fatto della loro immagine un marketing familiare, ma sanno anche caricare di messaggi positivi le esperienze che condividono.

All’inizio di ottobre la famiglia ha dovuto dire addio a Rocky, l’amato chihuahua che durante la sua vita è stato parte del brand Little cupole, infatti a ispirato Jen e Bill ad aprire un’esclusiva boutique per animali, Rocky and Maggie’s.