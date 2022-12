10 serie Netflix da vedere in famiglia con figli adolescenti

Se dal titolo di questo articolo (10 serie Netflix da vedere in famiglia con figli preadolescenti e adolescenti) vi aspettate un elenco sommario di titoli da divano, sappiate che l’intenzione che mi anima non è esattamente questa. Qui voglio parlare della possibilità di fare della Tv, nonché di un servizio di streaming in abbonamento molto in voga tra i giovani, una opportunità di incontro tra genitori e figli.

Condividere una serie Netflix in famiglia, perché

Condividere è una delle parole “curative” della vita familiare, come genitori dovremmo imparare la condivisione non come idea o “formula”, ma come collante della famiglia. In questo senso la condivisione andrebbe vissuta come fare e come pratica.

Quando i bambini sono molto piccoli, noi genitori abbiamo cura dei nostri cuccioli e fino agli 8-9 anni li conduciamo per mano. Tra i 10 e 12 anni avviene una piccola rivoluzione che si accompagna anche alla crescita scolastica, a quella sociale e all’affermarsi del gusto e delle intenzioni personali: l’accudimento non solo non basta più, è persino invasivo e dannoso e, come genitori, siamo chiamati a diventare osservatori, sostenitori e consiglieri discreti.

I ragazzini di 10-12 anni sentono il bisogno di affermarsi, innanzitutto in famiglia. Riconoscendo al figlio il diritto di mettersi alla prova, di scegliere da solo, di affrontare le difficoltà malgrado i limiti e gli ostacoli noi genitori diventiamo supportivi, complici e siamo efficaci. I momenti di condivisione reale e partecipata rappresentano il luogo in cui il figlio riesce ad esprimersi trovando soddisfazione anche nella rassicurazione che l’adulto restituisce.

Le serie sono diverse dai film:

hanno una durata che segna un tempo di condivisione ,

, possono rappresentare un appuntamento familiare segnando, così, uno spazio dello stare insieme,

segnando, così, uno spazio dello stare insieme, riescono ad essere occasione di dibattito (anche tra una puntata e l’altra). E, i genitori lo sanno bene, il dibattere è il miglior modo possibile per estrinsecare le proprie qualità e il proprio valore.

Come scegliere le serie Netflix da vedere in famiglia

Scegliete la vostra serie Netflix da vedere in famiglia anche in quest’ottica, ovvero come momento di condivisione. Tenendo conto dei gusti e degli interessi dei vostri figli, muovetevi dentro i confini del piacere dei bambini e dei ragazzi perché la visone sia per loro seduttiva.

Il concetto di seduzione viene da lontano: Maria Montessori invita i genitori ad essere seduttivi sin dalla prima infanzia: è questa attrazione, questo piacere sottile che chiama all’esplorazione delle cose del mondo, a stimolare l’istinto dei più piccoli alla conoscenza.

10 serie Netflix da vedere in famiglia, elenco con riferimento all’età dei figli

1- Mercoledì Addams, classificata da Netflix come serie 13 anni più. Il punto di forza della serie è l’imprevedibilità. Bella nell’intreccio disvela i ragazzi una verità importante: tutti noi possiamo smussare gli angoli, cambiare in meglio quando riusciamo a trovare il nostro ambiente e le nostre persone, un luogo e degli affetti che ci sappiano avvolgere e confortare senza la presunzione di cambiarci

2- Dion, classificata da Netflix come serie 7 anni più ma adatta ad un pubblico anche più grande. Dalla lettura della trama, quella di Dion è anche la storia di una madre rimasta vedova che si propone di risolvere un mistero: vuole scoprire da dove vengano e come gestire i superpoteri che stanno emergendo nel suo bambino tentando, contemporaneamente, di tenerli nascosti al mondo. Tuttavia la morale della serie è ben più profonda: il bene si nasconde ovunque e l’amore sopravvive anche quando l’oscurità fa di tutto per inghiottirlo, nasconderlo o annientarlo.

3- Enola Holmes, classificata da Netflix come serie 13 anni più. Enola è anche un ritratto storico dell’emancipazione femminile agli albori del 900, la protagonista si distingue per la sua astuzia e dimostra di non essere da meno rispetto al fratello che, in quanto uomo, ha avuto accesso a un enormità di possibilità a lei negate.

Un titolo fantasy e uno di fantascienza

4- Fate: The Winx Saga, la serie si rivolge agli amanti del fantasy, pur essendo basata sul cartone animato Winx Club è adatta solo a un pubblico di adolescenti, è classificata da Netflix, infatti, come serie 16 anni più. La storia dimostra che la vita è pronta a stravolgere i nostri convincimenti, ma soprattutto che possiamo dare il meglio di noi solo accettando di metterci in gioco nel superamento dei nostri stessi limiti.

5- The Adam Project, classificata da Netflix come serie 13 anni più. Questa storia ruota intorno alla possibilità del protagonista di spostarsi nel tempo col desiderio di dare al futuro una veste migliore (e non solo egoisticamente migliore).

In realtà il protagonista è presente in una doppia versione di sé: l’adulto che è diventato e il bambino che è stato e queste due identità devono cooperare per un bene superiore. La morale della storia è più profonda di quanto non possa sembrare immediatamente: come individui in divenire siamo chiamati a non perdere contatto con noi stessi, nemmeno con il nostro dolore. Tutta la nostra vita è una costruzione di senso che in ogni momento possiamo orientare.

Le storie più profonde e toccanti

6- Locke & Key è destinata ad un pubblico di 16+ secondo la classificazione Netflix. Nella categoria serie Netflix da vedere in famiglia con i figli adolescenti, questa resta una delle più avvincenti. Non si tratta solo di risolvere misteri o di rincorrere un parallelismo tra magia e realtà, questa serie parla dell’unione che fa la forza e riporta nella famiglia quel concetto di squadra che tutti abbiamo bisogno di rispolverare di tanto in tanto.

7- Sweet Tooth, classificata da Netflix come serie 13 più. Questa visione vi porterà dentro la paura della diversità dando una traduzione romanzata di come nasce e dove si radica l’emarginazione. La cosa più stupefacente è la dimostrazione di qualcosa che la realtà conferma, pur rimanendo sconosciuto ai più, la diversità non esiste è solo un costrutto della mente, la vita è fatta di emozioni che ci accomunano qualunque sia la nostra forma.

8- The Rain, questa serie è classificata da Netflix come 16 più e la visione è certamente avvolgente, dolorosa, intima e profonda. Non è solo la storia di qualcosa di catastrofico, essa coinvolge il sentire umano e il modo di rielaborare l’amore e il dolore. Lascia una pluralità di ispirazioni e di messaggi che sono fin troppo soggettivi per essere sintetizzati in una sola opinione

9- Atypical è una di quelle esperienze di visione diversa del mondo che dovrebbero fare tutti, per i ragazzi è persino un’opportunità. Questa serie, classificata da Netflix come 13 più, permette di accedere al mondo dello spettro autistico, non lo descrive, piuttosto, lo sperimenta e quello che ne risulta è una vicinanza empatica col protagonista.

Quella da non perdere tra tutte le serie

10- Da non perdere Snowpiercer, classificata come serie 16 più. Un treno viaggia sulle rotaie della sopravvivenza mentre il mondo fuori gela a una temperatura insostenibile. Sembra una storia di ascese al potere, ma è più profondamente il ritratto della società moderna e ci lascia intendere quanto possa essere auto-distruttiva.

Età consigliata serie Netflix da vedere in famiglia

Per ciascuna delle 10 serie Netflix da vedere in famiglia qui elencate abbiamo indicato la categoria di destinazione per età e per come è stata identificata sul portale ufficiale, tuttavia la classificazione sembra molto cautelante verso i minori. Per quella che è la mia esperienza di mamma, diverse, se non tutte, tra queste serie possono essere viste anche da ragazzini più piccoli dell’età indicata. In realtà ciò che conta è spesso una visione condivisa con l’adulto che apra a un dialogo su quanto compreso, percepito e desunto dalla visione. Oltre all’età anagrafica tenete conto della personale sensibilità dei vostri ragazzi, è un indicatore fondamentale nella scelta delle serie da vedere in famiglia.