Stelline di Capodanno per bambini: sono veramente innocue?

Le stelline di Capodanno o sparkler, questo il loro nome originale, non sono così innocue come credono la maggior parte dei genitori né sono tanto facilmente gestibili dai bambini o assolutamente adatte a case abitate dagli animali, solo perché tra i fuochi di Capodanno sono quelle più silenziose.

In molte famiglie e in tanti luoghi del nostro Paese si rispetta la tradizione dei fuochi d’artificio e dei botti di Capodanno per accogliere l’anno nuovo. Qualcuno ritiene giusto iniziare i bambini a questo rito con quello che è considerato un fuoco innocuo e pertanto utilizzabile anche in casa, silenzioso e adatto ai bambini: le stelline di Capodanno.

In quanto fuoco non esplosivo, le stelline vengono accese al chiuso, all’interno delle case; in quanto non rumorose, invece, vengono messe anche nelle mani di bambini molto piccoli e, infine, considerate tollerabili dagli animali. Le cose, però non sono così semplici come sembrano.

Come sono fatte le stelline di Capodanno o sparkler

Apparentemente sono dei grandi fiammiferi scintillanti, di fatto hanno un anima portante in metallo, dei bastoncini di ferro, ricoperta da una miscela chimica composta da diverse sostanze capaci di prendere fuoco e alimentare scintille. Soffermiamoci su questo: le scintille.

Perché le stelline di Capodanno sono così scintillanti

L’effetto sfavillante delle sparkler è dato dalla combinazione di:

nitrato di potassio e zolfo , quest’ultimo usato con lo scopo di alimentare la combustione;

, quest’ultimo usato con lo scopo di alimentare la combustione; polvere di metallo , che una volta incendiata diventa incandescente permettendo l’effetto stelline nell’aria circostante al bastoncino, ovvero originando il tipico luccichio;

, che una volta incendiata diventa incandescente permettendo l’effetto stelline nell’aria circostante al bastoncino, ovvero originando il tipico luccichio; alluminio, titanio e magnesio, che vengono aggiunti al mix incandescente con lo scopo di colorare lo sfavillante mini-incendio.

Stelline di Capodanno, sparkler per bambini: sono innocue oppure no – Fonte immagine 123RF.com con licenza d’uso

Le stelline di Capodanno possono essere pericolose nelle mani dei bambini

Come appena accennato le stelline generano un vero e proprio incendio in piccolo, il fatto che si tratti di un mini-fuoco induce noi adulti a sminuire erroneamente la portata del fenomeno chimico-fisico e le sue possibili conseguenze pericolose, anche per la salute.

Per quanto piccolo sia il fuoco, queste stelline di Capodanno bruciano a una temperatura che va dai 300C° ai 650C°.

Mentre mamma e papà o un ragazzino più grande hanno sviluppato:

una capacità di prognosi delle conseguenze in fatto di gestione di oggetti potenzialmente pericolosi,

in fatto di gestione di oggetti potenzialmente pericolosi, una gestione del corpo nello spazio ,

, una padronanza di movimento e un buon equilibrio,

i bambini mancano di tutte queste competenze e pertanto con una stellina di Capodanno incandescente tra le mani potrebbero farsi del male involontariamente.

Bambini e pericoli delle stelline di Capodanno

Complice l’emozione e un’ancora immatura gestione del corpo nello spazio e in equilibrio, gli sparkler possono provocare bruciature e ustioni al bambino. Ciò può accadere se:

eccitato dallo scintillio, il bimbo entra in contatto con la fiamma viva (ricordate sempre la temperatura che raggiungono bruciando, tra i 300C° e i 650C° );

(ricordate sempre la temperatura che raggiungono bruciando, ); tocca il ferro arroventato ;

; gestendo male la distanza viso-scintille, entra in contatto con queste ultime che troppo vicine al viso possono anche finire negli occhi causando danni non irrilevanti.

causando danni non irrilevanti. In bambini particolarmente sensibili, queste stelline possono provocare disturbi respiratori generati dai fumi della combustione, complice l’uso in ambienti chiusi, l’abuso di stelline infiammabili in casa e la vicinanza al viso-naso.

Stelline di Capodanno, a cosa fare attenzione quando si mettono nelle mani dei bambini- Fonte immagine 123RF.com con licenza d’uso

Le statistiche confermano la necessità di prestare molta attenzione alle stelline di Capodanno

Si stima che esse siano la causa di più della metà degli incidenti che coinvolgono i bambini piccoli (di età non superiore ai 5 anni) e i fuochi di Capodanno.

Come usare le stelline di Capodanno in sicurezza

Il primo suggerimento è quello di evitare l’uso delle stelline per scattare foto da mille like, l’attenzione alla prospettiva della foto potrebbe farci perdere di vista la sicurezza del bambino e l’importanza di accendere il fuoco lontano da oggetti infiammabili.

Premesso che vanno sempre acquistati fuochi garantiti da certificazione di sicurezza e marchio CE; evitate di accendere troppe stelline in casa, in un ambiente chiuso e non bene arieggiato, preferite gli esterni per far vivere al bambino l’esperienza visiva dello scintillio.

Il bambino di emoziona alla vista dello scintillio, non è necessario che i bambini piccoli tengano in mano le stelline di Capodanno accese, soprattutto quelli che non camminano ancora bene e quelli che ancora non hanno conquistato un’ottima coordinazione motoria.

I più grandicelli vanno comunque istruiti a non avvicinare troppo il fuoco al corpo direzionando la stellina verso l’esterno. Va spiegato loto che il bastoncino di ferro diventa rovente e va fatto divieto di correre con le stelline tra le mani.

Facendo sempre attenzione, ovviamente, al luogo in cui la stellina viene accesa che deve essere libero da oggetti infiammabili, per esempio non è consigliabile accenderla accanto all’albero addobbato o in prossimità del tavolo imbandito.

Se una delle nostre stelline di capodanno si spegne prima dell’esaurimento del bastoncino infiammabile buttiamola. I fuochi di artificio esauriti non vanno mai riaccesi per una seconda volta, l’esaurimento della combustione è indice di un difetto del mix infiammabile che non possiamo valutare e che, pertanto, non va mai forzato.

Per evitare incendi secondari, una volta esaurita la combustione di ciascuna stellina, prima di gettare la bacchetta esausta è consigliabile bagnarla con acqua fredda, ciò raffredderà anche il metallo ardente.

Stelline di Capodanno e animali domestici

Al di là del rumore, le stelline di Capodanno non sono innocue per cani e gatti, le scintille hanno un area di espansione all’interno della quale assolutamente non deve entrare l’animale che altrimenti potrebbe ustionarsi. Prestate attenzione anche alla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe.