Il silenzio social: ecco cosa sta succedendo tra Chiara e Fedez

Gli ultimi post visibili sui profili social di Chiara e Fedez sono datati 4 e 8 Febbraio, cosa decisamente insolita per una copia che vive su e di Instagram.

Dopo la partecipazione dirompente di Fedez al Festival di Sanremo; l’incontro ravvicinato e il bacio tra lui e Rosa Chemical, nonché il confronto con la moglie avvenuto durante la pausa pubblicitaria e relativo proprio a questo gesto scenico; considerato il silenzio social e la gita in solitaria della Ferragni con i figli presso un agriturismo della Brianza, tutti parlano di crisi in casa Ferragnez.

A conferma che per l’italiano medio la loro è diventata una “Royal Family” nazionale, si sono fatti avanti in molti a sostenerli, qualcuno ha tentato di organizzare persino una manifestazione, mentre altri avanzano l’idea che Fedez possa essere stato esiliato sul divano, un cartellino rosso dalla camera da letto che significherebbe rabbia, rancore, divisione e astio?!

Chiara e Fedez: quando litigano non pubblicano?!

A parte che chiunque in un lungo matrimonio litiga, ha litigato o ha passato qualche notte fuori dal letto coniugale in segno di protesta, e a parte che sarebbero anche fatti loro… sta di fatto che si sta consumando un vero social drama alimentato dai riflettori accesi sulla coppia e da un interesse degli ammiratori direttamente proporzionale alle aspettativa. Del resto i Ferragnez hanno sempre condiviso tutto sui social e l’assenza ha il sapore di un qualche problema. Lo steso Fedez lo ha ammesso: quando litigano non pubblicano.

Chiara e Fedez e la goccia che ha fatto traboccare il vaso a San Remo – Foto Matteo Rasero/LaPresse con licenza d’uso

Chiara e Fedez cosa è successo a Sanremo e dopo

Le ipotesi relative alle cause del loro litigio (presunto tale) sono tutte già sul pubblico banco d’accusa:

Fedez a Sanremo è stato accentratore , al punto tale da aver rubato la scena a Chiara, co-conduttrice della kermesse musicale;

a Sanremo è stato , al punto tale da aver rubato la scena a Chiara, co-conduttrice della kermesse musicale; Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical , per chi non lo conoscesse, Manuel Franco Rocati cantautore italiano, non è andato giù alla moglie;

, per chi non lo conoscesse, Manuel Franco Rocati cantautore italiano, non è andato giù alla moglie; La discussione, relativa e immediatamente successiva al bacio, avvenuta in principio sul palco e poi dietro le quinte, sempre durante una pausa pubblicitaria del Festival, potrebbe essere l’atto primo della lite, la prima goccia della tempesta.

Cosa sta succedendo tra Chiara e Fedez? Ha a che fare con questo bacio? – Foto Matteo Rasero/LaPresse con licenza d’uso

Non manca, tuttavia, chi attribuisce alla “assenza social della coppia, in formato post-video Ig e Fb” la qualità di furba strategia di marketing: sta per uscire la seconda stagione di The Ferragnez e questa crisi potrebbe fare da traino pubblicitario?! Difficile crederlo, non fosse altro che per la spontaneità che nel bene e nel male li ha sempre caratterizzati. La loro condivisone social è comune, fluida, continua e con pochissime, se non nessuna, sovrastruttura.

In opposizione all’insinuazione relativa alla presunta operazione di marketing, gira voce che la coppia abbia chiesto una sospensione delle riprese causando, così, un possibile slittamento della messa in onda da Marzo a Settembre. Ma anche queste sono tutte voci di corridoio.

Chiara senza Fedez in vacanza con i bambini

Sta di fatto che Chiara si è recentemente ritagliata uno spazio completamente dedicato ai figli: ha portato Leone e vittoria in Val Brembana nel Bergamasco presso un agriturismo. Per tutti look sportivi e niente Fedez, un’assenza ingombrante la sua!

Chiara e Fedez nessuna conferma né smentita sulla crisi di coppia

Nè lei né lui hanno dato conferma o smentita della crisi, pertanto non si possono fare che congetture in merito. Solo Fedez si è lasciato sfuggire una storia, cancellata nel giro di pochissimi minuti, contenete uno stralcio di una sua canzone, ma non una qualunque: ”Favorisca i sentimenti”, scritta in occasione del fidanzamento con Chiara. Nella storia solo poche parole: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”.

Chiara e Fedez nel dietro le quinte di Sanremo hanno litigato?

Non sono fatti nostri e tra moglie e marito non dovrebbe essere ammessa nemmeno la curiosità dei followers, tuttavia c’è un testimone oculare dell’incontro-scontro che però giura di aver cancellato il video e promette di mantenere il più stretto riserbo su ciò a cui ha assistito, stiamo parlando di Federico Taddia che sulla vicenda si è espresso anche via social.