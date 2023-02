È morto Maurizio Costanzo: il conduttore e giornalista si è spento all’età di 84 anni. La notizia, del tutto improvvisa e inaspettata, è stata diffusa nel primo pomeriggio dal suo ufficio stampa. Alla stessa è seguito il sentito e accorato il cordoglio di chi lo ha conosciuto ed ha lavorato con lui.

Maurizio Costanzo è morto: aveva 84 anni

Classe 1938, Maurizio Costanzo si è spento a Roma oggi, venerdì 24 Febbraio 2023. Giornalista, sceneggiatore e conduttore, Costanzo ha ideato e condotto diverse trasmissioni televisive e radiofoniche: dal suo primo talk-show “Bontà loro” (1976-1978) al più longevo “Maurizio Costanzo Show” (1982-2022), senza dimenticare “Buona Domenica” (1985-1987 e 1996-2006) e “La febbre del venerdì sera” che l’ha visto affiancare l’istrionico Fiorello.

Forte dell’amicizia che lo legava a Giovanni Falcone, spesso ospite nei suoi programmi, il giornalista si era spesso distinto anche per la sua lotta contro la mafia, una dura battaglia che lo portò ad esser vittima, per fortuna illesa, dell’attentato di via Fauro.

Maurizio Costanzo marito e padre

Nel corso della sua vita Maurizio Costanzo si è sposato ben 4 volte diventando padre di 3 bambini:

nel 1963 porta all’altare la fotoreporter Lori Sammartino ;

; nel 1973 invece sposa la giornalista Flaminia Morandi dalla quale ha due figli, Camilla (1973) e Saverio (1975). Il loro matrimonio termina nel 1984;

dalla quale ha due figli, (1973) e (1975). Il loro matrimonio termina nel 1984; il terzo matrimonio fu celebrato nel 1989, dopo una relazione triennale con Simona Izzo , Costanzo sposa la conduttrice Marta Flavi dalla quale però divorzia nel 1995;

, Costanzo sposa la conduttrice dalla quale però divorzia nel 1995; il 28 agosto 1995 pronuncia le sue promesse d’amore di fronte ad un’emozionata e giovane Maria De Filippi, un’unione che ha resistito al tempo e alla fama, fortificata dall’affido prima e dall’adozione poi del figlio Gabriele.

Morto Maurizio Costanzo: il cordoglio di amici e colleghi

Il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi è stato tra i primi ad omaggiare il conduttore. Queste le sue parole:

“Ecco la morte che mi sorprende ancora. Si porta via Maurizio Costanzo che io avevo previsto immortale. Era un vero amante del cinema”.

Immediata anche la reazione di Pierluigi Diaco, giornalista, conduttore e autore TV, nonché collaboratore storico di Costanzo:

“Un dolore immenso, non so come farò senza di lui”.

Anche la conduttrice Mara Venier ha voluto rendere pubblicamente omaggio all’amico e collega, ecco le sue parole pubblicate dall’ANSA:

“Un pezzo di storia giornalismo, della comunicazione, il più grande della nostra storia insieme a Enzo Biagi ed Indro Montanelli, dire chi era Maurizio era scontato ma io voglio dire che ho perso un grande amico uno dei punti di riferimento della mia vita”.

Domani, sabato 25 Febbraio verrà allestita in Campidoglio la camera ardente per Maurizio Costanzo. La stessa verrà aperta alle 10.30 e chiusa il giorno successivo, domenica 26, alle ore 18.