Pace fatta tra Fedez e Chiara: la foto della riconciliazione

Pace fatta tra Fedez e Chiara, il Vangelo quotidiano del loro profilo Instagram sembra parlare di unione ricomposta e lo fa con una foto a mani strette, intrecciate, congiunte… insieme.

A quanto pare quest’immagine sarebbe bastata a tranquillizzare il popolo dei followers che aspettava un segno di riconciliazione tra i Ferragnez. Adesso, dopo aver esaminato ogni possibile causa della lite tra Chiara e Fedez, torneremo tutti ad occuparci di altro? No di certo! A parte l’attesa fervente per la nuova serie dei Ferragnez, il gossip è l’oppio dei popoli moderni! Mai rimanere senza!

La foto della pace fatta tra Fedez e Chiara e il suo potere

È sinceramente inquietante il potere di questa foto che sta rimbalzando sui mezzi di informazione e sui social. È una foto molto bella, niente lo è di più di una coppia che si tiene per mano, tuttavia il senso attribuito ad essa dall’opinione pubblica la svilisce: è una giustificazione, una spiegazione, un elemento di un social drama che segna i nostri tempi.

La profezia del film The Truman Show, correva il 1998, si è avverata: c’è chi vive sotto i riflettori e inconsapevolmente cede tutto di se stesso e chi si nutre della curiosità di osservare “dal buco della serratura”. Quando la spettacolarizzazione diventa una macchina arrestare la corsa è particolarmente difficile.

I Ferragnez hanno dato molto, sono spontanei, vulcanici, genitori consapevoli e protettivi, ma il bisogno del loro popolo web di avere conforto da una foto è la dimensione del prezzo che pagano per la loro bellezza: la gente sente di possederli in qualche modo.

Chiara e Fedez pace fatta e che sia chiaro a tutti!

E si badi bene al cuore del problema: qui non è questione di tenerezza o empatia, sentimenti che questa coppia (come fanno molti altri influencer minori) stimola continuamente. Qui è questione di sensibilizzazione collettiva alla privatezza.

La rete ha un enorme potere reso infinitamente grande dai social: chiunque può accendere il cellulare e imporre sul video il suo messaggio. Ma quante persone si comportano in modo emulativo? Ovvero rincorrendo modelli simili a quello dei Ferragnez (pur non avendo lo stesso peso, le stesse possibilità e le medesime tutele) espongono ogni parte del proprio vivere compromettendo anche l’immagine dei minori?

L’esposizione dei bambini in rete passa oggi in secondo piano, viene prima la smania da like. Mentre Fedez e Chiara nell’esporre i figli hanno, a loro modo, provato a sottrarli alla bramosia dei paparazzi, noi altri comuni mortali nell’esporre i bambini non facciamo altro che togliere ai piccoli la possibilità di sperimentare e strutturare un’identità relazionale concreta e pratica prima che social e virtuale. Allo stesso modo esponendo tutta la nostra vita diventiamo una caricatura degli stessi social drama che ci fanno battere il cuore.

Perciò, qualunque sia il valore che date alla foto della “pace fatta tra Fedez e Chiara”, riflettete sul senso nascosto di ciò che circola in rete!