È nato il figlio di Aurora e Goffredo: Aurora Ramazzotti ha partorito, è diventata la mamma di Cesare, questo il nome che tutti aspettavano di conoscere.

Goffredo Cerza il papà, è il protagonista dell’annuncio social postato da mamma Aurora: il pugno del padre accanto a quello del figlio e un acronimo – che sta per Best friends forever – a didascalia dell’immagine.

Aurora Ramazzotti ha partorito: Michelle e Eros sono ufficialmente nonni

Tutta la gioia nel bacio di Aurora e Goffredo, ma non manca, a seguire, anche la gioia di nonna Michelle che via social, ripostando nelle storie la foto BFF della figlia – confessa: “Con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il giorno più bello della mia vita, benvenuto Cesare”.

“Mio padre è contento, mi chiede, è tenerissimo, mi emoziona. Mia madre è tutta un’altra storia: non si tiene, è come se avesse un figlio lei“, ha raccontato Aurora in una recente intervista. Nella stessa non ha mancato di descrivere i comportamenti, evidente specchio dell’entusiasmo, tenuti dalla sua mamma:

“(Michelle, ndr.) Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Io non avevo ancora comprato nulla, poi siamo andate a cercare delle tutine e lei ha preso quello che compravo io: così non mi devo portare tutto dietro come succedeva a lei, dice. Abbiamo tutto doppio: pannolini, aspiratori nasali, shampoo, forbicine… Ieri la guardavo e la vedevo così contenta, mi commuovevo: cavolo, sono molto fortunata ad averla“.