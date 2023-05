Trova il numero mancante: test di logica matematica

Prova a risolvere il seguente test di logica matematica: trova il numero mancante all’interno della piramide. Attiva la mente e prova a ragionare; in caso di sconfitta puoi sempre aiutarti con la soluzione che trovi in calce all’articolo.

Test di logica matematica

In molti considerano i quiz e i rompicapi dei semplici passatempi ma in realtà questi ultimi possono considerarsi dei veri e propri strumenti per aiutare a mantenere il cervello attivo e allenato. In particolar modo i test di logica o quelli matematici spingono il giocatore a pensare e rimuginare aumentando così le capacità riflessive e mentali.

Svolgere quotidianamente questo tipo di test inoltre migliora il pensiero critico, sarebbe quindi una buona abitudine utilizzarli come break divertenti ma soprattutto utili e proficui per il cervello.

Attenzione! Se questo genere di quiz ti sembrano complessi allora devi esercitarti ulteriormente, la causa della mancata risoluzione potrebbe dipendere da un tuo errore intuitivo.

Rompicapo matematico piramidale

Come detto in precedenza, i test di logica – “Trova il numero mancante” ne è un esempio – non vanno considerati dei semplici giochi ma veri e propri allenamenti per il cervello e la memoria. Possono essere strutturati in modi diversi e, opportunamente modificati, proposti a grandi e piccoli. Ecco alcuni esempi:

Quello che vi proponiamo qui di seguito appartiene all’ultima categoria menzionata nell’elenco.

Trova il numero mancante

Utile anche come strumento educativo – può essere rielaborato in base alle competenze e proposto ai propri figli o ad una classe – il rompicapo matematico stimola la funzione cognitiva e spinge il cervello a lavorare per risolvere il problema proposto.

Trova il numero mancante: questo è il test di logica matematica che ti proponiamo di risolvere.

Trova il numero mancante: risolvi il test di logica matematica

Per rendere il gioco più interessante, sfida familiari o amici impostando il timer sui 15 secondi (o scegli il tempo che ritieni più adatto): vince il primo che indovina nel tempo utile.

Trova il numero mancante: soluzione

Se sei arrivato fin qui significa che non hai ancora risolto l’enigma. Nessun problema, eccoti un aiutino prima di svelare il risultato finale.

I numeri presenti su ogni piano della piramide (a parte il 9 iniziale) sono il risultato di una moltiplicazione. Ciò che devi fare è trovare il fattore comune a tutte le operazioni. Ancora nulla? Eccoti la soluzione.

Trova il numero mancante: risultato del test di logica matematica

Come avrai notato il numero mancante è 4608 e si ottiene moltiplicando:

9 x 8 = 72

72 x 8 = 576

576 x 8 = 4608

Gioco alternativo per i bambini

La piramide matematica può essere usata anche per far allenare i bambini con le addizioni e le sottrazioni, basterà fornire loro i primi numeri e lasciare che risolvano da soli il problema. L’unica regola da rispettare per chi crea il gioco (e per chi lo risolve) è:

ogni numero inserito in una casella (fatta eccezione della riga che forma la base della piramide) corrisponde alla somma (o alla sottrazione) dei numeri presenti nelle caselle sottostanti.

Esempio: se alla base vi sono i numeri 3 – 2 – 2 – 4, nella linea successiva troveremo 5 (3+2) – 4 (2+2) – 6 (2+4).

Piramide matematica esempio – Photo credit: Vitadamamma©

Trovate qui di seguito uno schema vuoto da poter stampare ed utilizzare per ricreare il gioco della piramide matematica per sfidare i vostri amici o per giocare con i vostri figli. Buon divertimento!