Ultimo papà: Jacqueline Luna Di Giacomo e il pancione sul palco

Lo aveva detto Alessandro Rosica, noto in rete come l’investigatore social: Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, diventerà papà. L’indiscrezione si era diffusa all’inizio del tour del cantante negli stadi d’Italia, ma la conferma Lui, Ultimo in persona, l’ha riservata, questa sera alla sua terra.

Sul palco del suo concerto a Roma, nello Stadio Olimpico, Ultimo ha fatto salire Jacqueline Luna Di Giacomo e il loro pancione, ha baciato il ventre della sua compagna incinta e in 60mila hanno celebrato la gioia.

Ultimo papà per la prima volta? Storie IG di Jacqueline Luna Di Giacomo, la foto sospetta

Jacqueline Luna Di Giacomo classe 2000, è la fidanzata di Ultimo dal 2021, a novembre sarà la mamma del loro primogenito, un maschietto.

Il cantante si è inginocchiato e le ha baciato la pancia. Poi ha chiesto ai 60mila fan della sua Roma, nella serata conclusiva degli stadi 2024, di accendere tutte le luci di cui disponevano e di cantare per lori: per lui, per la sua compagna e per il bimbo in arrivo. La canzone, ovviamente, è stata “Il filo che ci unisce’”, che da sempre “, quella stessa che Ultimo ha scritto e dedicato alla fidanzata.