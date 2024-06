Jacqueline Luna Di Giacomo: chi è la fidanzata di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo, questo è il nome della fidanzata di Ultimo, celebre cantante romano al secolo Niccolò Moriconi. La giovane, che presto avrà un bambino insieme all’artista, è figlia di un noto chirurgo ortopedico e della showgirl Heather Parisi con la quale ha un difficile rapporto.

Chi è la fidanzata di Ultimo

Nata a Roma il 10 marzo del 2000, Jacqueline Luna vive tra la capitale e gli Stati Uniti, Los Angeles per l’esattezza, dove nel 2022 ha portato a termine gli studi di recitazione.

Aspirante attrice, nel 2021 decide di dare libero sfogo alla sua vena artistica personalizzando un comunissimo paio di jeans. Il successo riscosso da quel capo d’abbigliamento la spinge ad aprire nel 2022 un suo brand: “Giveme? By Jacqueline”.

Chi sono i genitori della fidanzata di Ultimo

Jacqueline Luna Di Giacomo è figlia del noto chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo e della showgirl statunitense naturalizzata italiana Heather Parisi. Il rapporto madre-figlia non è dei migliori, lo testimoniano le parole che Jacqueline aveva affidato ai social nel novembre del 2019.

Durante la messa in onda della puntata di “Live – Non è la D’Urso” del 18 novembre 2019, la giovane Di Giacomo pubblicava nelle storie instagram la seguente domanda:

“Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”.

Un quesito che lasciava supporre un’importante assenza familiare dato che nel salotto televisivo erano presenti in qualitàdi membri della famiglia Parisi-Anzolin la showgirl, il suo attuale marito Umberto Maria Anzolin (sposato nel 2013 dopo 15 anni di fidanzamento) e i loro gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria (2010).

La questione però non ha avuto molto seguito. La fidanzata di Ultimo, oggi come allora, evita di parlare della madre dalla quale sembra prendere sempre più le distanze. Dopo aver vissuto con lei ad Hong Kong per tre anni infatti, Jacqueline ha deciso di ritornare in Italia dal padre, oggi il suo più importante punto di riferimento.

La sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo

Oltre ai gemelli, Jacqueline ha anche una sorella maggiore. Si tratta di Rebecca Jewel Manenti, nata il 20 luglio del 1994 dal primo matrimonio della Parisi. All’epoca, e fino al 1999, anno della loro definitiva separazione, la showgirl era legata all’imprenditore bolognese Giorgio Manenti.

Laureata in odontoiatra con specializzazione in ortognatodonzia, per lavoro Rebecca si divide tra il Lazio e l’Emilia-Romagna. Anche lei legatissima al padre, non ha contatti con la madre da diversi anni. Ha invece un fortissimo e consolidato rapporto con Jacqueline, che definisce “La mia anima”.

Jacqueline e Niccolò: amore a prima vista

La storia d’amore tra Ultimo e la sua fidanzata, ufficializzata a marzo 2021, ha avuto inizio attraverso i social. A raccontarlo è lo stesso cantante in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel maggio 2023.

“Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: “Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?”. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America”.

L’artista romano descrive la compagna, nonché futura mamma di suo figlio, come una persona solare e del tutto naturale, in grado di donargli quella normalità e tranquillità così anelata.

Un calore in grado di riempirgli il cuore e che sempre più spesso riporta nelle sue canzoni, quell’amore che lui oggi chiama famiglia, pronto ad accogliere un piccolo e tenero fagottino, il cui arrivo è stato annunciato nel corso dell’ultima data del tour, nella sua amata Roma.