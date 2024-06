A conclusione dell’ultima data del tour 2024, chiusa lunedì col concerto all’Olimpico di Roma, Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha accolto sul palco la sua compagna e mostrato al pubblico un bel pancino culla di vita: Niccolò e Jacqueline Luna Di Giacomo diventeranno genitori.

Come si chiamerà il figlio di Ultimo, l’indizio sul nome in una “E.”

Confermato anche il sesso del bebè in arrivo: è un maschietto e già c’è un indizio suol nome. Ultimo stesso ha postato sui suoi social media il video del toccante momento dell’annuncio e molte foto, ricordi meravigliosi e romantici. In particolare ne accompagnati alcuni (tra foto e video) con un cuore celeste e una “E.’”, la E maiuscola e puntata promette, dunque, di essere l’iniziale del nome del bambino.

Considerato anche l’annuncio all’Olimpico, in molti si aspettano un nome romano in onore della sua terra, Ultimo saluta con “Roma mia”. La E., dunque, potrebbe esser E di Enea o Eros (in quest’ultimo caso Eros non è solo il Dio dell’amore ma anche il nome del celebre cantautore amico di Ultimo, ovvero Eros Ramazzotti).

C’è un altro nome con la E che si lega alla storia di Roma con enorme forza: Ezio. NQuesto nome, in particolare, deriva dal greco Αετός (aetos), radice dei nomi greci e latini Aetios e Aetius, e si traduce in aquila.

L’aquila è simbolo del potere di Roma e del suo impero, con questo portato simbolico incisivo era utilizzata come emblema sugli stendardi dell’esercito romano fino a divenire l’animale identificativo di Roma Capitale.

Jacqueline Luna Di Giacomo: chi è la fidanzata di Ultimo Genitori, sorella, età e cosa fa nella vita

Il nome del figlio di Ultimo potrebbe essere Edoardo, perché

Tra le ipotesi che emergono dal totonomi c’è anche E. come Edoardo. Questo è il nome di un grande amico di Ultimo venuto a mancare anzitempo, precocemente strappato via alla vita a causa di un incidente stradale e a cui Niccolò ha dedicato “Diamante nel cielo”, brano scartato al Festival di Sanremo 2015.