La mamma di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

“Dopo la parola mamma la parola nonna è la più bella del mondo” (Cit. Mirko Badiale – autore di aforismi), sarà per questo che, in riferimento alla gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo, l’assenza di una dichiarazione pubblica di Heather Parisi (madre della fidanzata di Ultimo) ha attirato l’attenzione del vasto pubblico di ammiratori del cantautore. Diversamente la mamma di Ultimo, Anna Sanseverino, ha speso parole profonde, vibranti e avvolgenti per la nuora e per il nipotino in arrivo.

La mamma di Ultimo si è aggiudicata il più prestigioso riconoscimento possibile: è stata acclamata, a buona ragione, come la suocera che tutte le neo-mamme vorrebbero! Riferendosi a Jucqueline ha scritto pubblicamente: “È la figlia femmina che mi mancava”.

Il linguaggio del corpo della mamma di Ultimo

Osservando la mamma di Ultimo, quelle di “Nonna Anna” non restano solo parole perché è anche il linguaggio del suo corpo a raccontare in modo chiaro ed esplicito la relazione che intercorre con la nuora: quando è accanto a Jaqueline ciò che afferma con l’incedere e gli atteggiamenti è protezione e rispetto. Ai concerti le cammina accanto e se gli sguardi della folla si fanno insistenti col suo corpo, per quanto esile, prova a coprirla come un paravento discreto, come una mamma e una nonna che ama oltre i legami di sangue.

Del resto è tra i versi di “7+3” (il brano che il cantautore ha dedicato proprio alla mamma) che Ultimo stesso dice di lei, di nonna Anna: “Tu porti […] lo scudo ad un bimbo in manifestazione; tu porti un bel quadro ad un capolavoro”.

Chi sono i genitori di Ultimo

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è figlio di Sandro Moroconi e Anna Sanseverino. Nasce e cresce a Roma, entrambi i genitori sono romani, il papà è un ingegnere civile, la mamma un’impiegata Enel.

I genitori di Ultimo sono separati da quando il cantautore aveva solo 4 anni, dalla loro unione sono nati 3 figli, Niccolò ha 2 fratelli Lorenzo e Valerio.

Nonna Anna, appunto, non aveva una figlia femmina, ruolo che ha riconosciuto alla sua Jucqueline dopo l’annuncio della dolce attesa.

Lo rivela Instagram e lo rivelano le condivisioni social: i genitori di Ultimo gli sono vicini e fanno il tifo per lui. Mamma Anna è in prima fila ai concerti di Niccolò e non manca mai di sorridere e interagire col pubblico, in lei si rivede la dolce pazienza e la disponibilità del figlio.

Chi sono i genitori di Jacqueline Luna Di Giacomo

Jaqueline è figlia della famosa showgirl Heather Parisi e di Giovanni di Giacomo, noto ortopedico.

Chi è la fidanzata di Ultimo Cosa fa nella vita, chi sono i suoi genitori e la chi è Rebecca Jewel Manenti, la sorella.

Quando partorirà Jacqueline Luna di Giacomo?

La coppia ha annunciato la gravidanza il 24 giugno sulle note conclusive dell’ultima giornata di esibizioni del cantante Ultimo all’Olimpico di Roma, nel farlo ha svelato anche il sesso del bebè in arrivo: sarà un maschietto.

Ovviamente è già partito il totonomi! E secondo i fan tra tutte le ipotesi possibili quella più papabile è che il bambino porti il nome di un caro amico del cantante, un giovane scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale, se così fosse il nome del figlio di Ultimo potrebbe essere Edoardo.

“E.” – come si chiamerà il figlio di Ultimo Le altre ipotesi oltre Edoardo

Accanto alla curiosità sul nome, stimolata dalla “E.” che ha accompagnato l’annuncio, se ne muove anche un’altra: la curiosità sulla data del parto. Il gossip intorno alla coppia verte insistentemente anche sul quando partorirà Jaqueline.

Facciamo delle semplici considerazioni che tengono conte dell’esperienza di una mamma: la coppia già conosce il sesso del nascituro, questo significa che la neo-mamma potrebbe essere già al quinto mese di gravidanza (epoca gestazione in cui una mamma giovanissima, che non necessita di esami supplementari, effettua la cosiddetta morfologica e ha certezza del sesso del bebè). Questo dato basta ad alimentare la presunzione che il figlio di Ultimo possa venire al mondo tra Novembre e Dicembre 2024.

La mamma di Ultimo, il messaggio completo scritto dopo l’annuncio della gravidanza

“E poi arriva questo momento… e l’emozione ha preso il sopravvento. Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava, ma ora sta per arrivare E. e già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche”.

Tra i tantissimi i commenti dei fan, si fa notare quello della futura mamma: “Mi fai piangere così, ti voglio bene nonna Anna”, questo scambio di affetto dimostra che Jacqueline, la creatura che porta in grembo, papà Ultimo e tutta la loro famiglia oggi stanno scrivendo una bellissima storia d’amore.