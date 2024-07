Dopo giorni di supposizioni da parte di giornali e blog che elargivano indizi su una presunta crisi matrimoniale, Clio makeup annuncia la separazione dal marito Claudio Midolo. Una decisione che la coppia ha definito “consapevole, intimamente ponderata e sofferta” e alla quale sono giunti dopo un lungo e travagliato anno.

Clio makeup annuncia la separazione: il comunicato ufficiale

Pubblicato sul blog che porta il nome del marchio ClioMakeUp di cui sono co-fondatori, Clio e Claudio hanno ufficializzato la loro decisione definitiva:

“Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione […] Dopo l’onore di esserci raccontati come coppia prima, e come famiglia, poi, oggi a noi spetta l’onere di esporci in un momento di grande vulnerabilità, anche per spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri.”.

Come detto in precedenza, non si tratta di una decisione frettolosa e impulsiva, a lungo la coppia ha cercato di contrastare “alti e bassi, conflittualità e momenti bui”, valutando ogni possibile soluzione.

“I nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità.”.

Il matrimonio di Clio makeup

Clio Zammatteo e Claudio Midolo, rispettivamente classe 1982 e 1981, si sono conosciuti all’IED Istituto Europeo di Design) di Milano. Una volta terminati gli studi, nel 2008 la coppia si trasferisce negli Stati Uniti per seguire dei corsi di specializzazione (game designer lui, make up artist lei). In quello stesso anno convolano a nozze in quel di New York; la loro sarà un’intima cerimonia (presenti solo la madre e la cugina della sposa) celebrata nel municipio della Grande Mela.

Claudio Midolo: chi è il marito di Clio MakeUp

Nel contempo decidono di aprire il loro canale YouTube “ClioMakeUp” che aprirà le porte del successo alla Zammatteo e spianerà la strada per il loro ormai consolidato brand di cosmetici.

Il 29 luglio del 2017 Clio e Claudio diventano genitori per la prima volta, nasce Grace Cloe Midolo, un evento che la coppia ha raccontato attimo per attimo sui propri canali social.

Clio makeup mamma: è nata la piccola Grace. Guarda le prime foto della nascita

Il 22 aprile del 2020 la famiglia Midolo-Zammatteo accoglie la piccola Joy Claire, secondogenita della coppia nata durante la pandemia di COVID-19.

Clio MakeUp ha partorito: la prima foto di Joy è già su instagram

Il ritorno in Italia

Complice le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, nonché la crescita del loro brand e della loro azienda, Clio e Claudio decidono di tornare a vivere in Italia, vicino alle loro famiglie. La famiglia si trasferisce definitivamente nel settembre del 2020 prendendo possesso della loro nuova casa nel gennaio 2021.

Una felicità familiare che oggi si scontra con l’annuncio della separazione, un equilibrio spezzato da una profonda crisi che, a detta della coppia, non ha potuto trovare altra risoluzione:

“Siamo innanzitutto due persone, due anime che stanno affrontando una crisi, ognuno come può, ognuno a modo suo. Forti dei valori condivisi, continueremo ad essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità, la stessa che oggi ci impone di chiedere rispetto per la nostra scelta consapevole e per il momento difficile che la nostra famiglia tutta sta attraversando.”.

Clio e Claudio: una crisi annunciata

Nei primi giorni di marzo la Zammatteo si era lasciata andare ad un lungo sfogo. In alcune storie pubblicate su instagram, la make up artist aveva dichiarato con gli occhi velati di lacrime:

“Sto passando un periodo tosto. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere”.

La Clio sempre sorridente ed allegra aveva lasciato il posto, seppur momentaneamente, ad una donna fragile e visibilmente scossa, una donna che, come molte altre, stava lottando per riappropriarsi di quella felicità che sembrava ormai perduta.

“Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Non è una cosa da un paio di stories, è molto personale […] Non voglio raccontare di più sui motivi della mia tristezza perché non ho voglia che le persone si facciano troppo i cavoli miei”.

Fu proprio quel discorso criptico ad alimentare le voci su una possibile crisi coniugale, supposizioni che hanno trovato conferma nel comunicato ufficiale congiunto pubblicato martedì 9 luglio sul blog legato al loro brand.

Clio makeup annuncia la separazione familiare

Nel succitato comunicato, la Zammatteo e il marito, ormai ex, Midolo parlano esclusivamente di separazione familiare mantenendo saldo il legame professionale. L’influencer e il game designer infatti sono Co-Founder del marchio ClioMakeUp, azienda di cui è CEO Elena Dominique Midolo, sorella di Claudio.

“Ci è stata concessa la grazia di avere generato molto con la creatività e con l’intesa che hanno da sempre alimentato la nostra relazione: continuerà, pertanto, il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso.”.

Lo stesso sorriso che ha sempre contraddistinto la loro allegra famiglia.