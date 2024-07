Shannen Doherty è morta. L’attrice divenuta celebre per il ruolo di Brenda Walsh in “Beverly Hill 90210”, serie TV cult degli ’90, e Prudence “Prue” Halliwell in “Streghe” (titolo originale Charmed) stava lottando contro il cancro al seno dal 2015.

Morta l’attrice Shannen Doherty

La notizia è stata resa ufficiale da Leslie Sloane, agente pubblicitaria della Doherty, attraverso una dichiarazione esclusiva rilasciata alla rivista americana People.

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”.

La notizia è stata resa pubblica oggi, domenica 14 luglio, attraverso le pagine web del succitato magazine. La Sloane non si è dilungata in particolari bensì ha richiesto privacy e discrezione per la famiglia e per il dolore che stanno attraversando.

“Figlia, sorella, zia e amica devota, era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. In questo momento la famiglia chiede privacy così da poter elaborare il lutto in pace”.

Una lunga battaglia contro il tumore

Nata a Memphis il 12 aprile 1971, Shannen Doherty aveva iniziato la sua battaglia contro il cancro al seno nel 2015. Sin da subito il tumore è stato definito aggressivo in quanto diffuso anche ai linfonodi.

L’attrice si è così sottoposta ad una mastectomia (asportazione della mammella) e a vari cicli di radio e chemioterapia, documentando il tutto attraverso i social.

Nel maggio del 2016 la battaglia sembrava ormai vinta e, il 29 aprile 2017, l’ex protagonista di Beverly Hill 90210 annuncia la tanto attesa remissione.

Il ritorno della malattia

Nel febbraio 2020, tre anni dopo la bella notizia, l’attrice annuncia in diretta televisiva il ritorno del mostro:

“Il tumore è tornato, è al quarto stadio”.

Stavolta il decorso sarà molto più arduo e difficoltoso, il 6 giugno 2023 Shannen Doherty pubblica sui social un video della radioterapia dando aggiornamenti sulle sue condizioni.

“Il 5 gennaio la mia TAC ha mostrato metastasi nel mio cervello […] Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e stavano succedendo molte cose nella mia vita”.

Shannen Doherty è morta sabato 13 luglio 2024

Shannon Doherty ha portato avanti la sua battaglia ma, come lei stessa ha reso noto nel novembre del 2023, il cancro al seno è progredito fino a raggiungere le ossa.

Sopraffatta da quella nuova e nefasta diagnosi, l’attrice aveva dichiarato di non essere pronta a dire addio alla sua vita:

“Non ho paura di morire, semplicemente non voglio morire […] Non ho finito di vivere”.

Purtroppo la sua grande forza di volontà e il suo spirito battagliero non sono stati sufficienti, il suo corpo ha dovuto cedere al mostro che l’ha sopraffatta.