Ecografia del figlio di Ultimo: la prima “foto sociali” di Baby E 

Quando arriva al mondo un bambino i genitori vivono una delle esperienze più belle e profonde che la vita possa riservare loro e nel lungo percorso dell’attesa ci sono le ecografie a segnare i passi di una conoscenza che inizialmente si costruisce solo sulle percezioni. Il cantautore Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha pubblicato la prima immagine ecografia di suo figlio accompagnata dal consueto cuore azzurro (quello a cui ci siamo abituati sin dall’annuncio della gravidanza di Jacqueline).

Ecografia del figlio di Ultimo: la prima immagine di baby E pubblicata in rete

A giudicare dal feto Jacqueline è all’incirca a metà gravidanza. È questo il periodo in cui le dita di mani e piedi del feto sono completamente sviluppate e la motilità delle dita è sempre migliore, come il piccolo Baby E, infatti, i bimbi nella pancia si ciucciano il dito.

Sono queste le settimane in cui gli occhi, le palpebre e le sopracciglia si formano nella loro completezza. Ora il bambino percepisce anche i suoni, per quanto arrivino alle sue orecchie sempre ovattati dal transito attraverso il liquido amniotico. Il piccolo potrebbe persino sobbalzare per un suono improvviso e forte, ma incomincia a distinguere i suoni familiari, le voci di chi lo ama e lo aspetta, e apprezza la musica che spesso ha sui bebè in utero un effetto calmante.

Intorno alla metà del percorso gestazione (21esima settimana circa) si va formando il gusto. Il bimbo potrebbe avere per la prima vola il singhiozzo, in questa fase si formano le corde vocali (come non domandarsi se il piccolo E ha ereditato l’attitudine del papà e se avrà lo stesso dono nella voce) .

Figlio di Ultimo: indizio sul nome Come si chiamerà il figlio di Ultimo e Jacqueline Luna

Nel secondo trimestre di gravidanza il bambino perfeziona la sua sensibilità al tatto, il progresso della sensibilità tattile va di pari passo col progredire dello sviluppo del sistema nervoso. La conseguenza sarà che al tocco proveniente dall’esterno il bambino si dimostrerà sempre più reattivo