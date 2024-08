In data 27 agosto sul sito del Ministero della Salute, nella sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, sono stati diramati diversi avvisi di sicurezza con oggetto diversi lotti di uova fresche ritirate dal mercato. Il richiamo si è reso necessario a causa di un possibile rischio di contaminazione microbiologica.

Uova fresche ritirate dal mercato: lotti e marchi

Sono diversi i marchi coinvolti nel richiamo del ministero della Salute, confezioni prodotte dall’azienda Cascina Italia Spa nello stabilimento situato a Spirano (BG). Qui di seguito l’elenco completo dei prodotti ritirati (sono 32 gli avvisi pubblicati sul sito ministeriale) con relativi lotti e date di scadenza.

Marchio Conad

Lotti di uova fresche ritirate dal mercato a marchio Conad:

Uova fresche da galline allevate a terra, confezione da 10 uova medie: Lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024; Lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024;

Uova fresche da galline allevate a terra, confezione da 6 uova fresche medie e 6 uova fresche grandi: Lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024;

Uova fresche da galline allevate a terra senza uso di antibiotici, confezione da 6 uova: Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024;

Uova fresche Cat. A da allevamento a terra, XL, percorso qualità: Lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024;

Uova fresche Cat. A da allevamento a terra, Antibiotic Free, percorso qualità, Vario Calibro, lotto 4501159926 con scadenza 05-09-2024;

Uova fresche Cat. A da allevamento a terra, M, PQC, confezione da 10 uova: Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, L, PQC, confezione da 6 uova: Lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024; Lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024;

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, M PQC, confezione da 6 uova: Lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024; lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024.



Marchio Amadori

Lotti di uova fresche ritirate dal mercato a marchio Amadori:

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione da 6 uova formato XL, lotto 4179019926 con scadenza 14-09-2024;

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione da 30 uova formato L: Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024;

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione da 30 uova formato M: Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024;

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, Vario calibro confezione da 10 uova: Lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024;

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, Vario Calibro, confezione da 6 uova: Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024; Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024; Lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024;

Uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione da 6 uova formato L: Lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024; lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024;

Uova fresche Cat A da allev. a terra, Vario Calibro, Antib. Free Vegetali non OGM, confezione da 6 uova: Lotto 4700609926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024;

Uova fresche Cat A da allev. a terra, Vario Calibro Antib. Free, Vegetali no OGM, confezione da 10 uova, lotto 4501159926 con scadenza 05-09-2024.

Marchio Delizie del Sole

Lotti di uova fresche ritirate dal mercato a marchio Delizie del sole, prodotto distribuito nei supermercati Eurospin:

Uova fresche Cat. A da allev. a terra, Vario Calibro, confezione da 15 uova, lotto 4679409926 con scadenza 07-09-2024;

Uova medie da allevamento a terra, confezione da 10 pezzi: Lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024;

Uova grandi da allevamento a terra senza uso di antibiotici, confezione da 6 pezzi: Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4679409926 con scadenza 07/09/2024.



Marchi vari

Altri lotti di uova fresche ritirate dal mercato:

Smart (marchio venduto da Esselunga ): uova fresche cat. A da allevamento a terra, confezione da 10 di uova grandezza media: Lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024;Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024;Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024;

(marchio venduto da ): uova fresche cat. A da allevamento a terra, confezione da 10 di uova grandezza media: Gesco : uova fresche Cat. A da allevamento a terra, confezione di uova 180 sfuse formato L: Lotto 4501159926 con scadenza 05/09/2024;Lotto 4700629926 con scadenza 31/08/2024; Lotto 4736619926 con scadenza 09/09/2024;

: uova fresche Cat. A da allevamento a terra, confezione di uova 180 sfuse formato L: Gesco : uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione di 90 uova sfuse formato L: Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024;

: uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione di 90 uova sfuse formato L: Gesco : uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione di 90 uova sfuse formato M: Lotto 4832759926 con scadenza 01/09/2024;Lotto 4282789926 con scadenza 12/09/2024; Lotto 4179019926 con scadenza 14/09/2024;

: uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, confezione di 90 uova sfuse formato M: Del Campo : uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, Vario Calibro, confezione da 6 uova, lotto

: uova fresche Cat. A, da allevamento a terra, Vario Calibro, confezione da 6 uova, lotto 4679409926 con scadenza 07-09-2024;

Smart (venduto da Esselunga ): uova fresche cat. A da allevamento a terra, confezione da 10 uova medie: Lotto 4679409926 con scadenza 7 settembre 2024; Lotto 4736619926 con scadenza 9 settembre 2024;

(venduto da ): uova fresche cat. A da allevamento a terra, confezione da 10 uova medie: Lactis (commercializzato da Parmalat ): 6 uova fresche da allevamento a terra, formato grandi, categoria A, lotto 4679409926 con scadenza 07 settembre 2024;

(commercializzato da ): 6 uova fresche da allevamento a terra, formato grandi, categoria A, lotto 4679409926 con scadenza 07 settembre 2024; Ovonovo : uova fresche da allevamento a terra, cat A, confezione da 10 e 18 uova da allevamento a terra, formato medio: Lotto 4832759926 con scadenza 1 settembre 2024; lotto 4501159926 con scadenza 5 settembre2024;

: uova fresche da allevamento a terra, cat A, confezione da 10 e 18 uova da allevamento a terra, formato medio: Latteria di Chiuro : uova fresche da allevamento a terra, Cat. A, confezione da 6 uova grandi: Lotto 4736619926 con scadenza 9 settembre 2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12 settembre 2024;

: uova fresche da allevamento a terra, Cat. A, confezione da 6 uova grandi: Cascina Italia : confezione da 180 uova fresche da allevamento a terra – grandi – categoria A, lotto 4736619926 con scadenza 9 settembre 2024;

: confezione da 180 uova fresche da allevamento a terra – grandi – categoria A, lotto 4736619926 con scadenza 9 settembre 2024; Cascina Italia : confezione da 6 uova fresche da allevamento a terra, categoria A, formato grande: Lotto 4700609926 con scadenza 31 agosto 2024;Lotto 4679409926 con scadenza 7 settembre 2024;Lotto 4736619926 con scadenza 9 settembre 2024; Lotto 4282789926 con scadenza 12 settembre 2024.

: confezione da 6 uova fresche da allevamento a terra, categoria A, formato grande:

Avvertenze per il consumatore

Come detto in precedenza, il motivo del richiamo, che ricordiamo è stato effettuato a scopo cautelativo, è dovuto ad un sospetto di contaminazione microbiologica, nello specifico al batterio salmonella. Per questo motivo il Ministero della Salute invita coloro che hanno acquistato uno dei lotti sopra citati a non consumare le uova fresche ritirate dal mercato e a restituire la confezione al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.

Nel caso delle uova a marchio Smart, nell’avviso si invita il consumatore a contattare il servizio clienti al numero verde 800216653.