Il parto di Jacqueline Luna Di Giacomo, quando e dove (gli indizi)

Attraverso una romantica foto che già parla di famiglia, carica di quanto di più caro Ultimo abbia conquistato (il bimbo in arrivo, la compagna e la musica, i loro cani e un caldo senso di casa), il cantante ha svelato un temporaneo “arrivederci” all’Italia, ed è chiaro che la coppia sta per raggiungere il luogo dove nascerà E. Tutto fa pensare che il parto di Jaqueline Luna Di Giacomo potrebbe avvenire in America, del resto la futura mamma è una cittadina statunitense.

Gli indizi sul parto di Jaqueline Luna Di Giacomo

Mentre i rumors selvaggi contro nonna Heather Parisi sono stati messi a tacere dalla stessa showgirl che a Verissimo ha dimostrato tutta la sua felicità nel diventare nonna, la coppia Jaqueline – Niccolò Morriconi annuncia di allontanarsi dal Paese.

Per chi non lo sapesse, in caso di gestazione fisiologica, ovvero senza particolari complicazioni, diverse compagnie aeree non consentono l’imbarco oltre la 37esima settimana di gravidanza. Jaqueline potrebbe essere intorno alla 30esima o poco meno e avere anticipato la partenza (e il baby shower) con l’intenzione di organizzare la nuova casa e quanto necessario per l’arrivo del bambino.

Il baby shower

Le immagini del baby shower hanno fatto cedere ai fans del cantante e di Jaqueline che il parto fosse imminente, in genere è una festa che ha luogo circa un mese prima della nascita del bambino, ma potrebbe, invece, essere stata un’occasione per salutare gli amici.

Baby E. potrebbe arrivare al mondo a fine Novembre. Se nascesse dopo il 28 Novembre (o comunque dal 23 Novembre in poi) verrebbe al mondo sotto il segno del Sagittario. Del resto l’annuncio della gravidanza è avvenuto a fine Giugno e la pancia prometteva di essere già quella di un buon 4°mese di gestazione.

