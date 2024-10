Bonus nido 2024: requisiti e domanda per rimborso asilo

Denominato dall’INPS “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, il meglio noto bonus nido è un contributo a favore delle famiglie con figli minori di 36 mesi per agevolare questi ultimi a frequentare gli asili nido pubblici o privati o ricevere assistenza domiciliare (babysitter). In questo articolo parleremo dei requisiti necessari e come fare domanda per ottenere il bonus.

Cosa è il bonus asilo nido 2024

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, art. 1 c. 355, fonte GU) , il contributo di agevolazione per la frequenza degli asili nido, sia pubblici che privati, è stato prolungato anche nel 2024.

Si tratta di un sostegno economico erogato come rimborso spese per il pagamento di:

Retta asilo nido pubblico o privato autorizzato;

pubblico o privato autorizzato; Forme di assistenza domiciliare per i bambini affetti da gravi patologie croniche che impediscono loro di frequentare l’asilo nido.

A chi spetta

Come detto in precedenza, il bonus è rivolto a tutte le famiglie che hanno bambini di età inferiore ai 3 anni (figli biologici, dati in affido o adottati). Può essere presentata per ciascun figlio che rientra nella fascia d’età da 0 a 36 mesi, anche per i piccoli che compiono 3 anni durante il 2024. In questo caso il genitore può effettuare ugualmente la domanda richiedendo il contributo solo per le prime 8 mensilità dell’anno (da gennaio ad agosto) contro le 11 complessive (limite massimo imposto dalla legge).

Facciamo alcuni esempi pratici:

Ho iscritto i miei due figli all’asilo nido, uno ha 4 mesi e l’altro ha 2 anni; posso richiedere il bonus asilo per entrambi? Sì, purché si presenti una domanda per ciascun figlio ;

; Sono genitore di un bimbo di 3 anni compiuti a ottobre 2024 e di una bimba di quasi un anno, mi spetta il contributo per entrambi? Sì, per il primo si potrà ricevere un rimborso di 8 mesi, per la seconda di 11 mesi (limite massimo);

Mio figlio ha compiuto 3 anni il 9 dicembre 2023, il secondogenito ha 16 mesi, posso fare domanda per tutti e due? No, il primogenito non rientra nei nati del 2024, il secondo figlio invece ha diritto al contributo nella misura massima (11 mensilità).

Requisiti per la domanda del bonus nido 2024

Per effettuare la domanda di richiesta del bonus nido o per il supporto domiciliare è necessario avere i seguenti requisiti generali:

Residenza italiana;

Cittadinanza italiana o europea;

Permesso di soggiorno UE nel caso di cittadino extracomunitario;

Essere genitore naturale, adottivo o affidatario del bambino per cui si vuol fare la richiesta;

figlio nato o adottato di età compresa tra 0 e 3 anni.

Bonus nido 2024 INPS domanda online

Come fare domanda per richiedere il bonus asilo nido? La richiesta per ottenere il contributo per il pagamento della retta dell’asilo nido, sia esso pubblico o privato, avviene solo telematicamente e può essere effettuata sia in modo autonomo collegandosi al servizio online dedicato presente sul sito INPS che tramite l’aiuto di un patronato.

Affinché la domanda per il bonus nido risulti valida, la stessa deve essere presentata solo ed esclusivamente dal “genitore/affidatario che sostiene il pagamento della retta” (fonte INPS). Questi infatti dovrà accedere al servizio online presente sul sito dell’INPS fornendo le proprie credenziali (PIN, SPID, CIE oppure CNS).

Diversamente, nel caso di richiesta per il contributo di forme di supporto presso la propria abitazione, la domanda deve essere presentata dal genitore/affidatario che convive con il figlio affetto da una grave patologia cronica certificata.

Foto: Canva

Ad accesso riuscito, il genitore dovrà selezionare la casella “Inserimento” e, dopo aver scelto la tipologia di contributo richiesto (bonus nido o contributo per il supporto domiciliare), fornire i seguenti dati:

Generalità del genitore : chi accede con i propri dati, vedrà comparire in automatico il proprio cognome, nome e codice fiscale;

: chi accede con i propri dati, vedrà comparire in automatico il proprio cognome, nome e codice fiscale; Dati del minore : è sufficiente inserire il codice fiscale;

: è sufficiente inserire il codice fiscale; Certificato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti la grave patologia cronica del bambino (tale documento va allegato solo nel caso in cui si effettua domanda per il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione);

scelta che attesti la del bambino (tale documento va allegato solo nel caso in cui si effettua domanda per il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione); Denominazione dell’asilo nido e relativa Partita IVA ;

e relativa ; Mese (o più mesi) di frequenza per il quale si richiede il rimborso (è possibile selezionare un massimo di 11 mensilità);

(o più mesi) per il quale si richiede il rimborso (è possibile selezionare un massimo di 11 mensilità); Modalità di pagamento (conto corrente, carta prepagata, bonifico, ecc. su cui si desidera ricevere il rimborso) con relativo IBAN ove necessario.

Bonus asilo nido 2024 quando fare domanda

Le domande per ricevere il contributo per il pagamento della retta per l’asilo nido pubblico o privato o per il pagamento per l’assistenza domiciliare (baby sitter) devono essere presentate entro e non oltre la mezzanotte del 31 dicembre 2024.

Documentazione necessaria

Affinché l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale possa proseguire nella lavorazione della domanda, il genitore dovrà allegare alla stessa tutta la documentazione necessaria, ossia:

Iscrizione al nido o inserimento in graduatoria (nel caso in cui il bambino sia in attesa di frequentare la scuola);

(nel caso in cui il bambino sia in attesa di frequentare la scuola); Documentazione che attesti l’avvenuto pagamento della retta relativa al mese di frequenza prenotato in fase di registrazione (ad esempio una ricevuta di pagamento).

L’intera documentazione di spesa andrà allegata alla domanda per il bonus nido 2024 entro il 31 luglio 2025. Qui di seguito un video esplicativo su come allegare i documenti di spesa.

Bonus nido pagamenti INPS

Il rimborso viene erogato dall’INPS attraverso la modalità di pagamento scelta dal genitore in fase di inserimento della domanda. Come riportato nel messaggio n. 1024 dell’11 marzo 2024 dell’ente pubblico, l’importo spettante è calcolato sulla base dell’ISEE minorenni. Qui di seguito un prospetto rimborsi previsto dalla legge:

VALORE ISEE MINORENNI RIMBORSO ANNUO RATA MENSILE fino a 25.000,99 euro massimo di 3.000 euro 10 rate da 272,73 € + 1 rata da 272,70 € da 25.001 euro fino a 40.000 euro massimo di 2.500 euro 10 rate da 227,27 € + 1 rata da 227,30 € oltre i 40.000 euro massimo di 1.500 euro 10 rate da 136,37 € + 1 rata da 136,30 €

Attenzione: l’INPS si riserva di erogare l’importo minimo (un massimo di 1500 euro annui) nel caso di assenza di ISEE minorenni oppure di ISEE minorenni non corretto, discordante con quanto dichiarato nell’autocertificazione reddituale o non calcolabile.

Maggiorazione rimborso bonus

Con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023 (n. 213, articolo 1, lettera b del comma 177, fonte GU) lo Stato ha predisposto una maggiorazione del rimborso per le famiglie che rispondono ai seguenti requisiti:

ISEE minorenni fino a 40mila euro ;

minorenni fino a ; Minore che frequenta l’asilo nido nato dal 1° gennaio 2024 ;

che frequenta l’asilo nido ; Primogenito con età inferiore ai 10 anni.

In questo caso il rimborso spettante è pari a 3600 euro annui suddiviso in 10 mensilità da 327,27 euro e una da 327,30 euro.

Bonus nido cumulabilità

Tra le domande più frequenti presenti nel “Manuale utente” pubblicato dall’INPS (allego qui di seguito il pdf da leggere o scaricare), vi è la richiesta di cumulabilità del bonus asilo nido con altre forme di sostegno del reddito per le famiglie.

Stando alle informazioni rese disponibili dall’ente pubblico, il bonus asilo nido 2024 è compatibile con:

Assegno Unico ed Universale;

ed Universale; altri rimborsi statali , regionali o comunali purché si resti nei limiti della spesa effettivamente rimasta a carico dell’utente;

, regionali o comunali purché si resti nei limiti della spesa effettivamente rimasta a carico dell’utente; Rome for baby, servizio di sostegno del comune di Roma.

Di contro, le famiglie che usufruiscono del bonus asilo/supporto domiciliare non hanno diritto alla detrazione nel modello 730.