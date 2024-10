Intorno ai 12 mesi, e per tutto l’arco di tempo che va da questo momento sino ai 2 anni del bambino, il gioco incomincia a funzionalizzarsi, a questa età, infatti, il bimbo inizia ad usare gli oggetti in modo sempre più appropriato e coerente alla loro funzione naturale.

Infatti, i mestoli di legno della nostra cucina, inizialmente usati come bacchette di una batteria fatta di pentole, pian piano, diventeranno i protagonisti del gioco del “fare finta di cucinare” (in modo particolare il gioco di finzione compare intorno ai 18 mesi).

Associazione, immaginazione e sicurezza: tutte le caratteristiche di un buon giocattolo per bambini

Il primo step che il bimbo compie è associativo.

A partire dall’anno di vita assocerà le immagini ai nomi dell’oggetto, inizialmente verbalizzando i suoni più embrionali. In questo modo, il bambino dimostrerà di riconoscere le cose e il loro contesto, per esempio maneggiando la pecorella della Allegra Fattoria Playmobil potrà emettere un suono evocativo del belato dell’animale (“beeeee”).

Qui avrà sede la prima costruzione di concetti e immaginazioni nella mente del bimbo e questi processi cognitivi meritano attenzione e allenamento.

È ovvio che il bambino assimilerà ciò con cui potrà fare pratica. In questo senso, come genitori abbiamo la responsabilità di ampliare gli orizzonti dei bambini, ovvero di mettere a loro disposizione giocattoli, albi illustrati e una vasta narrazione capace di mostrare anche realtà e mondi lontani.

Ecco perché ritengo che l’Allegra Fattoria Playmobil sia un giocattolo particolarmente stimolante nella fascia d’età 1-4 anni.

Ad 1 anno il bambino sta seduto da solo senza appoggio, questo gli consente di esplorare la propria area gioco, lo farà innanzitutto con le manine, spesso potrà portare gli oggetti alla bocca, qualche volta li lancerà e sarà sempre attratto dai colori.

Scegliendo giocattoli adatti alle mani più piccole, che non presentino parti a rischio di essere ingerite (come garantisce Playmobil per la linea Junior)e robusti, il bambino potrà vivere il gioco in piena autonomia e concentrazione.

Giocando con uno strumento come l’Allegra Fattoria Playmobil, ovvero con un giocattolo composto di più parti, ciascuna che incarna un personaggio e si presta a costruire situazioni concatenate, il piccolo fa un duplice allenamento: uno motorio, soprattutto di motricità fine e coordinazione del corpo nell’ambiente, ed un altro cognitivo.

Come scegliere giocattoli adatti alla fascia d’età 1-4 anni

Per evitare scelte improvvisate, è raccomandabile guardare ai giocattoli dal punto di vista educativo e di sicurezza, senza lasciarsi affascinare da caratteristiche superflue, se non prive di alcuna utilità.

Scegliete giocattoli che il bambino possano sfruttare nel tempo,

Adatti alle sue capacità prensili,

Senza parti libere e sicuri ove portati alla bocca,

Lavabili,

Con una buona armonia visiva,

Capaci di stimolare più competenze.

Per esempio l’Allegra Fattoria Playmobil può seguire l’evoluzione del bambino dai 12 mesi, quando maneggia più grossolanamente i pezzi e associa agli animali i loro versetti, fino ai 4 anni.

In questo lungo lasso temporale il genitore assisterà a una vera e propria fioritura del gioco: tra i 2 e i 3 anni quella pecorella che faceva solo “beee” tra le mani del bambino diventerà bianca, il bimbo saprà dirlo e aggiungerà che ha le zampe.

Muovendola nella fattoria il bimbo di circa 3 anni userà la sua immaginazione per simulare una serie di azioni funzionali e coerenti, per esempio immaginerà che la moglie dell’agricoltore porti la pecora nel recinto perché è quasi notte.

A 4 anni lo stesso bambino saprà fare interagire la pecorella con l’agricoltore e nello stesso turno di gioco riuscirà a descrivere l’intervento del cavallo e del coniglio coordinando più personaggi e incominciando a riconoscere la loro reciproca collocazione nello spazio (affinando nel gioco concetti come avanti e dietro o sopra e sotto).

Non è secondario l’impegno di Palymobil al rispetto per le risorse del Pianeta, il brand realizzata i suoi prodotti con almeno il 90% di materiali vegetali.