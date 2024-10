Challenge pericolose in rete

Nell’era dei social media, le challenge online sono diventate un fenomeno virale tra i giovani. Mentre alcune possono essere innocue o persino benefiche, molte altre rappresentano un serio pericolo per la salute fisica e mentale degli adolescenti. Queste sfide insidiose spesso promuovono comportamenti rischiosi, dannosi o illegali, mascherandoli come forme di divertimento o addirittura prove di coraggio. In particolare, i ragazzi già più vulnerabili per motivi personali, sociali o emotivi possono essere maggiormente a rischio di cadere vittime di queste sfide pericolose, poiché spesso cercano un senso di appartenenza o approvazione che li spinge a partecipare a tali attività.

Challenge pericolose: possibili conseguenze psicologiche

Le challenge pericolose possono avere gravi conseguenze psicologiche sui partecipanti e sulle vittime. Non solo quelle chiaramente rischiose, ma anche quelle legate all’aspetto fisico, come le challenge sul peso corporeo (ad esempio, il “cavo delle cuffie” usato per misurare se e quanto gira intorno alla vita), possono alimentare insicurezze, promuovere standard di bellezza irrealistici e condurre a disturbi alimentari o ad altre problematiche psicologiche, come:

Ansia e stress,

Bassa autostima e senso di inadeguatezza,

Depressione,

Isolamento sociale,

Comportamenti autolesionisti,

Disturbi alimentari,

Traumi psicologici.

Inoltre, possono alimentare:

Cyberbullismo,

Body shaming,

Misoginia e sessismo,

Violenza psicologica.

Esempi di challenge pericolose

Alcune challenge particolarmente nocive includono:

Sfide che incoraggiano atti pericolosi o autolesionisti: pensiamo alla recente challenge “sex roulette” che prevede rapporti sessuali non protetti, Challenge che promuovono il body shaming o l’oggettificazione: come la “boiler summer cup” che invitava i ragazzi a provarci e conquistare una ragazza definita “boiler” e filmarla a sua insaputa, Sfide che violano la privacy altrui, Challenge che incitano a comportamenti illegali: come la “car surfing” che consiste nel rimanere in piedi per il maggior tempo possibile su un’auto in movimento.

Le challenge pericolose su internet rappresentano una seria minaccia per il benessere dei giovani. Ecco perché è fondamentale promuovere una cultura di rispetto, empatia e sicurezza online attraverso una corretta informazione. Genitori, educatori e giovani devono collaborare per creare un ambiente digitale più sicuro e positivo, dove il divertimento non metta a rischio la salute fisica e mentale di nessuno.

Quando chiedere aiuto, consigli per i genitori

Tuttavia, ci sono momenti in cui potrebbe essere necessario cercare un sostegno e chiedere aiuto professionale:

Se notate cambiamenti significativi nel comportamento di vostro figlio, Se vostro figlio mostra segni di ansia, depressione o isolamento sociale, Se sospettate che vostro figlio sia coinvolto in challenge pericolose, Se vostro figlio è stato vittima di cyberbullismo o altre forme di abuso online.

In questi casi, non esitate a cercare il supporto di un professionista della salute mentale specializzato in adolescenti. Psicologi e psicoterapeuti possono fornire strumenti preziosi per:

Aiutare vostro figlio a elaborare esperienze negative,

Rafforzare l’autostima e la resilienza,

Sviluppare strategie di coping sane,

Migliorare la comunicazione familiare,

Fornire guidance su come navigare in modo sicuro il mondo online.

Ricordate: chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza. Con il giusto supporto, potete guidare vostro figlio attraverso queste sfide, aiutandolo a crescere più forte e più sicuro nel mondo digitale.

