Nell’era digitale in cui viviamo, Internet è diventato un strumento indispensabile per la comunicazione, l’informazione e l’intrattenimento. Tuttavia, l’accesso a una vasta gamma di contenuti e la possibilità di interagire con persone da tutto il mondo comportano anche dei rischi. Educare i figli a un uso consapevole di Internet è fondamentale per garantire una navigazione sicura e adatta alle varie fasi dell’età evolutiva.

Educare i figli a un buon uso della rete, che fare

Ecco alcuni suggerimenti pratici per i genitori.

1. Parole, parole, parole.

Iniziare a parlare con i bambini fin da piccoli dell’uso dei media è essenziale. Avere un approccio sereno al mezzo spiegando però loro cos’è Internet, quali strumenti possono utilizzare e quali sono le regole per un uso sicuro.

Utilizzare esempi pratici e situazioni della vita quotidiana può rendere il discorso più accessibile e comprensibile, considerando i limiti di linguaggio nei quali potremmo incorrere.

2. Stabilire regole chiare e dare il buon esempio.

Come in molti altri contesti e argomenti che ci troviamo ad affrontare come genitori, è importante stabilire delle regole chiare su come, dove e quando i figli possono utilizzare Internet. Ma soprattutto è indispensabile mantenere quelle regole per primi noi, in maniera tale da garantire un approccio chiaro di fruizione che allenerà la mente dei nostri bambini e ragazzi a porsi limiti corretti.

Queste regole dovrebbero essere discusse apertamente, in modo che i bambini comprendano il motivo delle restrizioni. Ma attenzione, i nostri figli seguono il nostro comportamento e quindi sarà importante non incappare in:

Ipocrisia digitale: pretendere dai figli che non usino il telefono a tavola, ma poi essere schiavi dello smartphone durante la cena, creando un clima di distacco e disinteresse.

Il multitasking ossessivo: controllare le mail, scorrere i social e rispondere ai messaggi mentre si parla con i figli, comunicando un’incapacità di concentrarsi sull’interazione reale.

L’uso eccessivo e inappropriato: mostrare comportamenti impulsivi come gli acquisti online compulsivi, l’utilizzo di app e siti web non adatti all’età dei figli.

3. Monitoraggio e Supervisione

Il monitoraggio delle attività online è un passo fondamentale. L’errore più classico è quello di pensare, anche non intenzionalmente, che il fatto che nostro figlio sia tranquillo e sotto il nostro controllo visivo lo renda sicuro in quel momento.

Ma non è sempre così. Chiaramente varia dall’età in questione ma i nostri figli possono incorrere anche involontariamente in contenuti non adatti alla loro vita.

Per questo motivo i genitori dovrebbero tenere traccia dei siti web visitati dai propri figli e dei contenuti a cui accedono. Inoltre, utilizzare software di parental control può aiutare a filtrare contenuti inappropriati e a garantire una navigazione più sicura.

4. Promuovere una comunicazione aperta e la consapevolezza dei rischi

Incoraggiare i figli a parlare liberamente delle loro esperienze online è cruciale. Assicurarsi che sappiano di poter riferire problemi o situazioni spiacevoli senza timore di punizioni.

È fondamentale informare i figli sui potenziali rischi di Internet, come il cyberbullismo, la privacy e gli incontri online.

Nel caso di ragazzi e adolescenti ad esempio fare delle esercitazioni pratiche su come verificare la veridicità delle informazioni può essere utile a destreggiarsi fra notizie fuorvianti, insegnando loro a valutare le fonti e a distinguere tra fatti e opinioni.

6. Incoraggiare attività offline e di comunità

Sembrerà banale ma uno dei modi in cui poter bilanciare correttamente il tempo che i nostri figli dedicano ai device digitali è proprio l’attività all’aperto con l’interazione con i coetanei. Questo non solo riduce il tempo trascorso online, ma aiuta anche a sviluppare competenze sociali.

Per concludere, educare i figli a un uso consapevole di Internet è un compito complesso ma fondamentale per la loro sicurezza e il loro benessere. Comincia da genitori ben informati, che mettono in pratica loro stessi le regole condivise e si completa con una buona comunicazione basata su fonti certe.

