In questo articolo Vita da mamma vi propone diversi disegni dell’autunno da poter proporre ai bambini della scuola dell’infanzia o scuola primaria, utili per spiegare ai piccoli la stagione dalle calde e profonde tonalità.

Cosa è l’autunno

In analisi grammaticale, la parola autunno è definita “nome maschile singolare” e identifica la terza stagione dell’anno, quella che precede il freddo e rigido inverno. Questa stagione ha inizio tra il 22 e il 23 settembre, in concomitanza con l’equinozio d’autunno, per terminare tra il 21 e il 22 dicembre, ossia nel giorno del solstizio invernale che segna l’inizio dell’inverno.

Volendo invece cogliere un significato più profondo, l’autunno può definirsi la stagione in cui ogni cosa inizia a perdere la sua vitalità. Gli animali e le piante si preparano per il letargo, un lungo periodo di riposo, circa 4 mesi di sonno profondo che consente loro di risparmiare energie e superare indenni l’inverno, resistendo al freddo e alla mancanza di cibo.

Come spiegare l’autunno ai bambini

I bambini, soprattutto i più piccoli, avvertono in modo significativo ogni minimo cambiamento essendo loro degli abitudinari per natura. L’autunno non fa eccezione!

È per loro impossibile non notare le foglie che si staccano dai rami e lentamente cadono a terra ricoprendo prati e strade. Ma soprattutto osservano la natura cambiare radicalmente colore: gli sgargianti toni estivi come il giallo acceso, l’azzurro e il blu intenso, il verde rigoglioso, cedono il posto alle più spente tonalità del giallo pallido, dell’arancione e del marrone.

Per spiegare ai piccoli quanto accade intorno a loro, possiamo aiutarli a vivere appieno questa stagione. Nulla di complicato, bastano gesti e azioni semplici come:

Raccogliere foglie secche , meglio se di colori diversi, in questo modo l’esperienza visiva verrà accompagnata da quella tattile (le foglie secche hanno una diversa consistenza da quelle verdi);

, meglio se di colori diversi, in questo modo l’esperienza visiva verrà accompagnata da quella tattile (le foglie secche hanno una diversa consistenza da quelle verdi); Osservare gli alberi spogli e confrontarli con quelli ricchi di fogliame osservati nelle stagioni più calde;

e confrontarli con quelli ricchi di fogliame osservati nelle stagioni più calde; Mangiare frutta e verdura di stagione come ad esempio una zucca o delle castagne, così da rispettare i naturali cicli della natura.

Disegni autunno facili da colorare e stampare gratis

Oltre a quanto detto fino ad ora, è inoltre possibile aiutarsi con i disegni dell’autunno. Per i più piccoli serviranno immagini semplici che rappresentino i simboli caratteristici di questa stagione.

Vita da mamma ha chiesto ai suoi disegnatori di realizzare alcuni disegni autunno per bambini da stampare e colorare gratis e far divertire i vostri bambini.

Disegni autunno foglie

Come detto in precedenza, le foglie che cadono dagli alberi sono una delle caratteristiche più importanti dell’autunno. Il bambino potrà colorare le foglie scegliendo pastelli, pennarelli o altro materiale come i pezzi di carta per collage, dalle tenui tonalità dell’arancione, del giallo o del marrone.

Foglie autunnali disegnate da mamma Silvia – Foto Vitadamamma© Disegni autunno foglie fatto da Raffaele Allocca con contributo gratuito – Foto Vitadamamma© Foglie autunnali disegnate da mamma Silvia – Foto Vitadamamma©

Disegni autunno facili

Ecco altri simboli tipi di questa stagione:

Zucca : verdura dal sapore dolce, è anche usata come simbolo della festa di Halloween;

: verdura dal sapore dolce, è anche usata come simbolo della festa di Halloween; Fungo : l’aria fresca e le piogge autunnali creano un ambiente umido, ideale per la crescita di alcune tipologie di funghi;

: l’aria fresca e le piogge autunnali creano un ambiente umido, ideale per la crescita di alcune tipologie di funghi; Ghianda: frutto delle querce, ha la sua maturazione in autunno; sono spesso raccolte dagli scoiattoli che ne fanno una buona scorta per affrontare il freddo inverno.

Disegni autunno ghianda fatto da Raffaele Allocca con contributo gratuito – Foto Vitadamamma© Disegni autunno zucca fatto da Raffaele Allocca con contributo gratuito – Foto Vitadamamma© Disegni autunno fungo fatto da Raffaele Allocca con contributo gratuito – Foto Vitadamamma© Funghi disegnati da mamma Silvia – Foto Vitadamamma©

Disegni autunno per bambini scuola infanzia e scuola primaria

Ecco altri disegni semplici a tema autunno da proporre ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni.