Michael Alberto: scomparso, l’appello della mamma

In località Calusco d’Adda, provincia di Bergamo, è scomparso un 18enne, il suo nome è Michael Alberto, manca da casa da mercoledì 6 novembre e il suo telefono è sempre spento.

La preoccupazione della famiglia è stata espressa dalla mamma sui social con la precisazione che Michael “Necessita di medicine per la sua terapia. Chiunque lo vedesse, per favore, avvisi immediatamente il 112”.

“Mercoledì 6 novembre sono rincasata e mi sono accorta che Michael non c’era e non aveva dato le crocchette al gatto – ha raccontato la mamma, Agnes Obi, alla stampa–, ho provato a chiamarlo al cellulare, ma c’è sempre la segreteria telefonica. Sono arrivate alcune segnalazioni, da Calusco e Carnate, ma nessuna confermata”.

Informazioni utili alle ricerche di Michael Alberto

Si è interessata a Michael anche la trasmissione “Chi l’Ha Visto”, il ragazzo è stato definito “fragile” ed è stata sottolineata l’importanza della somministrazione dei farmaci.

Michael è alto un metro e 70, ha gli occhi e i capelli neri, la sua capigliatura è folta, e al momento della scomparsa indossava una giacca nera imbottita con cappuccio, una tuta nera e scarpe da ginnastica «Jordan» nere con dettagli rossi.

Aiutiamo tutti la sua mamma, per farlo diffondete le immagini per come condivise dalla famiglia sui social e le informazioni, anche sintetiche sul ragazzo: vive con la sua famiglia a Calusco D’Adda (Bergamo). Il 6 novembre si è allontanato dalla propria abitazione senza più dare sue notizie. Il suo cellulare risulta spento. Non ha con sé i farmaci necessari per la sua terapia. Chiunque lo vedesse, contatti il 112.