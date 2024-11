Nella scelta dei nomi per gemelli, accade spesso che le mamme e i papà aspirino a mantenere un legame tra i figli che hanno condiviso la vita prenatale nel pancione ricercando, quindi, un’assonanza tra i nomi di ciascun gemello.

Come scegliere i nomi per i gemelli

Anche nella selezione dei nomi per i gemelli valgono le regole consuete applicabili alla scelta di qualsiasi nome singolo:

a fronte di un cognome lungo è consigliabile evitare nomi altrettanto lunghi o secondi nomi;

è resta preferibile un nome semplice; è bene considerare sempre l’ assonanza col cognome valutando che, nell’associazione col nome, l’effetto finale sia armonioso, non pesante, né sgradevole e soprattutto non ridicolo. In questo senso è bene evitare che nome e cognome siano l’uno il femminile o il maschile dell’altro (per esempio Simona De Simone) o che appartengano ad ambiti troppo affini (per esempio Margherita Fiore);

non è proficuo scegliere nomi stranieri se non si ha una buona dimestichezza con la pronuncia nella lingua prescelta, si corre il rischio di una sistematica alterazione del suono.

Nomi per gemelli, consigli ed esempi pratici

Quando si tratta di scegliere due o più nomi per accompagnare la vita dei gemelli è importante non solo l’armonia tra il nome singolo e il cognome, avendo un peso specifico anche la sonorità più estesa dei nomi tra loro. I gemelli, infatti, si troveranno spesso ad essere “chiamati per nome” insieme.

Per questo stesso motivo è molto importante prestare attenzione alla confusività; la difficoltà a riconoscere e distinguere il nome proprio da quello del gemello può avere un peso, e lo ha soprattutto nella primissima infanzia quando la riconoscibilità del bambino nel nome è decisiva. Perciò, sarebbe preferibile evitare nomi come Mara e Maria o Lia e Pia, eccetera.

Nomi per gemelli con iniziale in comune

Una delle strategie di selezione dei nomi per gemelli più praticata ha a che fare con la lettera iniziale del nome. In questi casi la coppia di genitori avvia la scelta partendo dalla lettera che preferisce come iniziale comune.

Esempi di nomi per gemelle femmine con la stessa iniziale

A: Amina e Agata

B: Barbara e Bianca

C: Clelia e Celeste

D: Dalia e Dafne

E: Emily e Elisabetta

F: Flaminia e Fulvia

G: Gea e Gemma

H: Hanna e Halima

I: Ilenia e Iolanda

L: Lucrezia e Libera

M: Miriam e Monica

N: Nadia e Nicole

O: Onoria e Olga

P: Penelope e Priscilla

R: Rita e Rebecca

S: Sole e Selene

T: Tania e Tamara

U: Ursula e Urania

V: Vanessa e Velia

Z: Zaira e Zoe

Esempi di nomi per gemelli maschi con la stessa iniziale

A: Alan e Adam

B: Bruno e Brian

C: Concezio e Claudio

D: Diego e Donato

E:. Enea e Elio

F: Fulvio e Flavio

G: Gioele e Giuseppe

H: Hans e Honorè

I: Ivano e Ilario

L: Ludovico e Leone

M: Manilo e Marino

N: Neri e Nereo

O: Oreste e Osvaldo

P: Pablo e Paolo

R: Roberto e Rodolfo

S: Sergio e Santiago

T: Tiziano e Tullio

U: Umberto e Urano

V: Valentino e Vittorio

Z: Zack e Zahid

Altri modi per scegliere i nomi per i gemelli

Oltre all’iniziale in comune, i nomi per i gemelli possono essere scelti:

in base al numero di lettere (Amalia e Aurora, 6 lettere ciascuno, Guido e Marco, 5 lettere ciascuno);

(Amalia e Aurora, 6 lettere ciascuno, Guido e Marco, 5 lettere ciascuno); in modo da essere l’uno l’ anagramma dell’altro (Agostina e Santiago oppure Carlo e Carol). L’esortazione è di fare attenzione alla confusività tra i nomi, questo rischio è alto in caso di anagramma (lo si evince anche dall’ultimo esempio, ovvero Carol e Carlo);

Altair è un nome particolarmente suggestivo, è quello di un’astro dalla spiccata brillantezza che emerge per la vicinanza al nostro pianeta. Infatti, luce e posizione rendono la stella facilmente visibile ad occhio nudo.

Resta sempre salva la possibilità di scegliere i nomi attingendo dalle tradizioni familiari, purché, però, questa scelta non sia forzata o sofferta, è molto importante che i genitori sentano il nome come proprio e calzante sul proprio bambino.