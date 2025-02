La learning tower (letteralmente torre di apprendimento) è una struttura in legno pensata e progettata per consentire ai bambini di raggiungere superfici più alte che resterebbero altrimenti inaccessibili, per esempio il lavandino o i piani di lavoro della cucina.

Detta anche scala montessoriana o scaletta Montessori o torre di apprendimento, la learning tower è simile a una scaletta che termina con una piattaforma o un sgabello regolabile in altezza e cinto da una barriera protettiva anti-caduta.

Possedere una scala Montessori è utile per coinvolgere i bambini piccoli nelle attività quotidiane, per esempio cucinare insieme agli adulti oppure lavare i piatti o impastare, eccetera. Un bambino che accede a una superficie alta in sicurezza riesce a partecipare fattivamente alle attività. Sulla piattaforma della learning tower la sicurezza del bambino è anche percepita, ovvero il bimbo stesso si sente a suo agio diversamente da come potrebbe percepire se stesso appoggiato su una comune sedia o su uno sgabello di fortuna.

Quando cominciare ad usare la torre montessoriana?

Da Pedagogista, consiglio di valutare l’utilizzo della learning tower a partire dai 18 mesi +.

Lo scopo di queste torri di apprendimento è quello di stimolare le autonomie del bambino, l’indipendenza, la motricità fine e quella grosso motoria, nonché l’autoefficacia e con essa la fiducia in sé stessi. Grazie alla scaletta montessoriana, i bambini possono fare cose da grandi insieme agli adulti

Pertanto sono progettate tenendo conto della struttura fisica dei bambini e della loro energia: hanno barriere protettive robuste e sono dotate di buone basi antiscivolo per prevenire cadute e incidenti da scivolamento.

In quest’ottica l’età migliore per introdurre la torre Montessori è 18 mesi circa. Agli adulti che intendano farne uso devono essere chiare le precompetenze che il bambino deve possedere:

il bimbo deve mantenersi in piedi (senza appoggio) per un tempo congruo rispetto all’attività che intendiamo proporgli;

(senza appoggio) per un tempo congruo rispetto all’attività che intendiamo proporgli; deve aver sviluppato un sufficiente equilibrio tale da riuscire a mantenere la posizione eretta (senza appoggio) mentre gestisce i materiali.

Per quanto la scala montessoriana sia sicura, resta salvo il dovere dell’adulto di sorvegliare il bambino. Inoltre vi esorto al buon senso nella scelta delle attività che proponete ai più piccoli: evitate attività per le quali il bambino non è ancora pronto, quelle troppo lunghe che potrebbero creare frustrazione se non portate a compimento e che, viceversa, richiederebbero un tempo troppo esteso per essere compiute, nonché quelle per le quali il bambino non ha alcun interesse.

Benefici della learning tower

La torre montessoriana aiuta il bambino a sviluppare le proprie autonomie accedendo a quelle superfici che resteranno ancora per lungo tempo alte ma che sono luogo di sperimentazione psico-cognitiva è per questo che viene definita anche torre di apprendimento.

L’autonomia è uno dei principi pedagogici basilari del Metodo Montessori, e l’idea che il bimbo possa impastare la pizza sul piano di lavoro della cucina grazie alla scala montessoriana traduce questo principio in concreta indipendenza, autosufficienza e apprendimento attraverso l’esperienza diretta.

È importante che la torre sia stabile ma leggera. Vi state chiedendo perché questa qualità è così essenziale mentre noi adulti spesso associamo la stabilità alla solidità, ovvero alla pesantezza? Ebbene, una torre di apprendimento leggera è anche maneggevole e può essere spostata dal bambino senza il bisogno dell’intromissione dell’adulto: non dimenticate che è lui, il vostro bimbo, il protagonista delle autonomie e dell’indipendenza che vogliamo favorire anche con la learning tower.

Questo strumento stimola l’imitazione, competenza che i bambini esprimono naturalmente per fisiologica attivazione dei neuroni a specchio.

Le caratteristiche principali della learning tower montessoriana in sintesi:

Sicurezza: l’adulto deve controllare la stabilità della struttura, la buona fattura della base di appoggio dei piedini (che non deve essere scivolosa) e la congruità delle sponde-barriere di sicurezza per prevenire cadute e scivolamenti durante l’uso. Adattabilità: queste torri sono progettate per seguire la crescita del bambino, pertanto l’adulto deve controllare che siano regolabili. Esistono torri montessoriane convertibili che,p osizionate in orizzontale, diventano banchi da seduta, il mio consiglio professionale è quello di evitare modelli con lo scivolo, quelli con la lavagna incorporata, eccetera, è più importante che il bambino usi funzionalmente l’oggetto per lo scopo per cui nasce. Materiali naturali: se si intende garantire un’esperienza stimolante e sicura, nonché in linea con la filosofia Montessori, il materiale di elezione delle learning tower deve essere naturala, prediligete il legno, preferibilmente non trattato e non verniciato. In caso di vernici, l’adulto deve controllare che siano atossiche e, in linea più generale, deve controllare la buona qualità di tutti i materiali che entrano in contatto col bambino. Facilità d’uso: una torre di apprendimento è una scala sicura che si presenta minimalista in fatto di design, non conta l’impatto visivo quanto l’accessiblità alla struttura: il bambino deve riuscire a salire e scendere autonomamente e in sicurezza.

Torre di apprendimento Montessori , sedia evolutiva e seggiolone: le differenze

Attenzione a non confondere la torre di apprendimento con la sedia evolutiva: la torre non è un seggiolone, né una seduta perchè su di essa il bambino è chiamato a stare in piedi.

Le sedie evolutive sono sedute regolabili sulla base della crescita del bambino (si sposta il piano della seduta); in base ai modelli, le sedie evolutive possono essere corredate di accessori anche per la primissima infanzia e, quindi, possono sostituire il seggiolone.