Giochi da tavolo per la famiglia

Perché giocare in famiglia è importante? Lo spazio del gioco è uno spazio relazionale e comunicativo che gli adulti spesso trascurano di considerare anche sotto l’importante profilo educativo. Facilmente, infatti, pensiamo al gioco come ad una attività di svago e ludica trascurando le competenze che, di fatto, si sviluppano davanti a un tabellone, nei tempi del turno di gioco, nell’adrenalina della vittoria e nella frustrazione della sconfitta. Visti così i giochi da tavolo per famiglie dovrebbero essere un must to have.

Come scegliere il gioco da tavolo giusto

Tenete conto dell’età dei giocatori e attenetevi sempre all’indicazione del produttore, quando scegliete giochi da tavolo per i vostri bambini è molto importante l’accessibilità e la fruibilità del gioco in termini di richieste e competenze: un gioco che sia tarato su competenze superiori o che richieda un’attenzione maggiore di quella di cui il bambino può disporre non è un buon gioco, anzi può generare frustrazione e senso di inefficacia nel bambino.

I migliori giochi da tavolo per famiglie con bambini piccoli

Se ci sono bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni, quindi in età ancora prescolare, è consigliabile scegliere giochi intuitivi e con poche e semplici regole da seguire. Già a questa età il gioco affina le competenze di turnazione e divertirsi insieme, nella prospettiva più della condivisione che non della vittoria, abbassa le ansie prestazionali.

Idee giochi per famiglie con bambini piccoli

Qui di seguito alcune ottime idee adatte ai giochi in famiglia col coinvolgimento di bambini più piccoli:

Colorito (2 anni+) – Si tratta di mini puzzle che girano intorno ad un colore. In base alle diverse schede di gioco, al singolo colore si riferiscono immagini correlate e stampate su ciascun pezzo del puzzle stesso; Memory (3 anni+) – In tutte le sue versioni (e in commercio se ne trovano diverse), è un gioco di memoria con le carte, sostiene attenzione e memoria a breve termine. I bambini devono abbinare le coppie di carte aventi le medesime immagini ricordando la collocazione nello spazio delle carte stesse. Twister Junior – edizione per bambini. In caso di bimbi piccoli è preferibile prediligere la versione junior che presenta spazi più adatti al corpo del bimbo piccolo. A seconda del sorteggio il bambino dovrà, con il suo corpo, impegnare con le mani o con i piedi determinate caselle del tabellone. Dobble (versione 4 anni+) – È un gioco di associazione visiva che si sostanzia nel trovare le immagini corrispondenti sulle carte da gioco. Rientra tra i cosiddetti giochi di colpo d’occhio e la scatola consente usi diversi delle carte, il che fa sì che i giocatori non si annoino e possano utilizzare il gioco in più modi. Questo gioco stimola le competenze attentive, veloce e basato sull’osservazione, costringe il giocatore a mantenere alta l’attenzione. Pirata Pop-Up (4anni) – In questo gioco il pirata protagonista si trova dentro un barile dal quale esce solo la sua testa e che all’esterno è trafitto da tante spade, i bambini sono chiamati a tirare via una spada per volta; il rischio è che tirando via proprio quella spada il pirata salti fuori dal barile. Perde chi determina esattamente questa situazione esplosiva! Zingo (4 anni+)– Il nome ricorda il bingo, come il gioco; ma Zingo è piuttosto una tombola visiva che funziona per associazione visiva di immagini. I bambini hanno il compito di identificare le immagini corrispondenti fino a completare la propria tessera. Colpo d’occhio (5 anni+) – altro gioco di associazione visiva per sviluppare competenze di riconoscimento e identificazione veloce di forme e colori, potenzia attenzione e intelligenza spaziale. Jenga (6 anni+) – Questo gioco mette a disposizione del bambino una serie di mattoncini che si presenteranno sul tavolo da gioco nella forma di una torre. Da quest’ultima ogni giocatore sarà chiamato a sfilare un pezzo cercando di non farla crollare. È un gioco che sostiene l’esperienza dell’equilibrio e della stabilità, ma anche la motricità fine. Allegro Chirurgo (6 anni+) – Il gioco simula un’operazione chirurgica condotta dai bambini che devono rimuovere le parti del corpo senza far scattare l’allarme del gioco, ovvero senza toccare i bordi dell’incavo che contiene organi e ossa. Come Jenna, anche questo è un gioco che stimola la motricità fine. Il gioco dell’oca (6 anni+) – Ogni giocatore dispone la propria pedina sul tabellone e, a turno, lancia il dado per scoprire di quante caselle, in base al punteggio ottenuto, dovrà avanzare. Vince chi arriva per primo al traguardo. Questo gioco aiuta a memorizzare i numeri, a contare in progressione, a rispettare il turno e a familiarizzare col fattore fortuna.

Tutti quelli racchiusi in questo elenco sono giochi da tavolo educativi tra i quali è consigliabile scegliere tenendo conto anche delle attitudini personali del bambino.

Giochi da tavolo per ragazzi

Con la crescita e con più mature competenze socio-lingustiche anche i giochi devono evolvere, oltre ai classici Monopoly e Risico e ai giochi di carte più complessi come Burraco o Scala 40, ecco alcuni suggerimenti per giochi da tavolo divertenti e per tutta la famiglia quando i figli sono un po’ più grandicelli: