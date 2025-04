Meta introduce nuovi limiti per gli account adolescenti: no alle dirette senza il consenso dei genitori ed espansione degli account per teenager anche a Facebook e Messenger.

Le primissime limitazioni sono state introdotte a partire da settembre 2024 negli Stati Uniti e arrivate a dicembre scorso anche in Italia.

Quali sono le nuove restrizioni introdotte da Meta?

Man mano vengono introdotte sempre più limitazioni. Infatti come abbiamo detto sopra la prima di queste novità riguarda le dirette su Instagram e le immagini indesiderate condivise con messaggi diretti. Infatti gli adolescenti sotto i 16 anni non potranno fare dirette a meno che i genitori non diano loro il consenso. Lo stesso vale anche per disattivare la funzione che sfoca automaticamente le immagini nei messaggi diretti che potrebbero contenere nudità.

Queste limitazioni saranno disponibili nei prossimi mesi e verranno allargate anche a Facebook e Messenger. Ci saranno protezioni integrate di default simili a quelle introdotte su Instagram per limitare contenuti inappropriati e contatti indesiderati. Oltre a strumenti per garantire che il tempo degli adolescenti sia ben speso”. Verranno espanse prima in Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada e poi anche agli adolescenti di altri Paesi.

Inoltre da un’analisi dell’audience Meta rende noto inoltre che gli ‘account per teenager’ su Instagram “sono stati accolti positivamente con il 97% degli adolescenti tra i 13 e i 15 anni che ha mantenuto le restrizioni predefinite e il 94% dei genitori statunitensi che le ritiene utili”. Da settembre 2024, infine, oltre 54 milioni di adolescenti sono passati agli account per teenager, con “maggiori protezioni”.

Sicuramente queste novità renderanno anche la vita dei genitori più semplice nella gestione dei propri figli limitando considerevolmente i rischi che i social network possano avere. Comunque si consiglia sempre di monitorare con tanta attenzione l’utilizzo che ne viene fatto. dai giovanissimi.